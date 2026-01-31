Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет

9

В среду в городе Гуйян /адм. центр пров. Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ состоялась встреча-семинар между делегацией казахстанских туроператоров и китайскими коллегами. На мероприятии представители сфер культуры и туризма, внешних связей, спорта и гражданской авиации из двух стран обсудили вопросы сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Являясь важной узловой страной на Шелковом пути, Казахстан обладает богатыми туристическими ресурсами и огромным рыночным потенциалом. Он является ключевым партнером для пров. Гуйчжоу в расширении турпотока из Центральной Азии и развитии въездного туризма. После введения взаимного безвизового режима между Китаем и Казахстаном в 2023 году гуманитарные обмены между пров. Гуйчжоу и Казахстаном стали более тесными.

На встрече были представлены разнообразные туристические маршруты, этнокультурный опыт и специфические туристические продукты пров. Гуйчжоу, чтобы гости из Казахстана глубже познакомились с местными культурно-туристическими ресурсами.

Обе стороны выразили готовность создать долгосрочный и устойчивый механизм взаимовыгодного сотрудничества для привлечения большего числа туристов из Центральной Азии в Гуйчжоу, а также для содействия совместному использованию ресурсов культуры и туризма и расширению рынков друг друга.

Сообщается, что перед проведением встречи представители казахстанских туроператоров посетили туристические достопримечательности в городах Гуйян, Аньшунь и Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе и других местах, где на месте почувствовали уникальную очаровательную атмосферу и особенности туризма в горной местности пров. Гуйчжоу.

 

#Казахстан #Китай #туризм

Популярное

Все
Окончательное решение – за гражданами
Цифровой двойник на поле боя
Притяжение Земли
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Стихи, стоившие жизни
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Ориентир для настоящего и будущего
Клуб «Таза» спешит на помощь
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
ИИ для сельского хозяйства
Продвигать главные ценности
Чемпионат страны определит лучших
Депутаты рассмотрят международные договоры
Логика реформ
С позиций демократического мышления
Справедливый Казахстан как высшая цель
По страницам народной судьбы
Программа управляемых реформ
Пример для многих стран
Будет построена объездная дорога
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Из школьников – в исследователи
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Жулдыз подключили к природному газу
Инклюзивный центр в музее
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Город задыхается… «в пределах нормы»
В Риме похоронили Валентино Гаравани
Казахстанские ВУЗы представили свои проекты на выставке в Лондоне
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
Финансовая дисциплина и медицина доверия
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Количество станций 5G в Китае приблизилось к 5 млн
На Бали туристов больше не катают на слонах
Казахстан расширяет сотрудничество с Фондом международного …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]