В среду в городе Гуйян /адм. центр пров. Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ состоялась встреча-семинар между делегацией казахстанских туроператоров и китайскими коллегами. На мероприятии представители сфер культуры и туризма, внешних связей, спорта и гражданской авиации из двух стран обсудили вопросы сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Являясь важной узловой страной на Шелковом пути, Казахстан обладает богатыми туристическими ресурсами и огромным рыночным потенциалом. Он является ключевым партнером для пров. Гуйчжоу в расширении турпотока из Центральной Азии и развитии въездного туризма. После введения взаимного безвизового режима между Китаем и Казахстаном в 2023 году гуманитарные обмены между пров. Гуйчжоу и Казахстаном стали более тесными.

На встрече были представлены разнообразные туристические маршруты, этнокультурный опыт и специфические туристические продукты пров. Гуйчжоу, чтобы гости из Казахстана глубже познакомились с местными культурно-туристическими ресурсами.

Обе стороны выразили готовность создать долгосрочный и устойчивый механизм взаимовыгодного сотрудничества для привлечения большего числа туристов из Центральной Азии в Гуйчжоу, а также для содействия совместному использованию ресурсов культуры и туризма и расширению рынков друг друга.

Сообщается, что перед проведением встречи представители казахстанских туроператоров посетили туристические достопримечательности в городах Гуйян, Аньшунь и Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе и других местах, где на месте почувствовали уникальную очаровательную атмосферу и особенности туризма в горной местности пров. Гуйчжоу.