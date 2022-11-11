Фото: Kazpravda.kz
Политика

Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием

Елисеева Екатерина
корреспондент

Кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова во время теледебатов ответила, как планирует бороться с домашним насилием над женщинами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.  

Она отметила, что в течение последних 3 лет добивается принятия закона о противодействии семейно-бытовому насилию. 

"Cегодня этот закон устарел. Я одна из авторов этого законопроекта. К сожалению, в 2020 году его отозвали. Мы будем добиваться, чтобы криминализировать легкий вред здоровью и побои. Нужны профилактические меры. Акиматы должны заработать. В планах развития территории должны быть указаны индикаторы, касающиеся семьи, профилактики, должны быть утверждены постановление Правительства, регламент межведомственного взаимодействия. Нужно создать центры поддержки семьи", – дополнила Турсынбекова. 


 

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