Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием

Кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова во время теледебатов ответила, как планирует бороться с домашним насилием над женщинами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Она отметила, что в течение последних 3 лет добивается принятия закона о противодействии семейно-бытовому насилию.

"Cегодня этот закон устарел. Я одна из авторов этого законопроекта. К сожалению, в 2020 году его отозвали. Мы будем добиваться, чтобы криминализировать легкий вред здоровью и побои. Нужны профилактические меры. Акиматы должны заработать. В планах развития территории должны быть указаны индикаторы, касающиеся семьи, профилактики, должны быть утверждены постановление Правительства, регламент межведомственного взаимодействия. Нужно создать центры поддержки семьи", – дополнила Турсынбекова.



