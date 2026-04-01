В Национальной библиотеке РК состоялся торжественный вечер памяти «Өмірін өлеңмен өрнектеген тұлға», посвященный заслуженному деятелю Казахстана Шомишбаю Сариеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняли участие члены Союза писателей, деятели культуры и искусства, а также родные поэта.

В ходе встречи был представлен жизненный путь поэта и его творческое наследие, ставшее частью национальной духовной культуры. Участники отметили авторский стиль Шомишбая Сариева, глубину его поэзии и вклад в развитие казахской литературы.

Собравшиеся также обсудили его исследования в области литературоведения и переводческую деятельность, благодаря чему ряд произведений мировой классики был представлен на казахском языке.

Помимо этого, в рамках мероприятия состоялась фотовыставка, отражающая основные этапы жизни и творческого пути поэта.