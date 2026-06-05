Голос юности

Культура,Литература
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе растет новое поколение талантливых авторов, для которых литература – не увлечение, а способ говорить о своих чувствах, рассказывать об истории и современной жизни родного города. Ярким подтверждением тому стали молодежный литературный конкурс «Прогулки по Таразу» и одноименный альманах, вышедший в свет по итогам творческого состязания.

фото предоставлено организаторами

Член Союза писателей Казахстана и Международного казахского ПЕН-клуба Александр Загрибельный, выступивший инициатором проекта, отметил, что ничего подобного среди школьников в Казахстане ранее не проводилось. Реализация этой идеи стала своего рода ответом на подписание Главой государства Касым-Жомартом Токаевым указа о важности развития культуры чтения, необходимости формирования читающей нации и поддержке литературного творчества.

На конкурс было представлено около 100 стихотворений и прозаических произведений учащихся 6–11-х классов средних школ областного центра. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли профессиональные литераторы, филологи и заслуженные педагоги. Поддержку проекту оказали городской отдел образования и русская община «Радонеж».

Тематика творческого состязания позволила школьникам раскрыться с самых разных сторон. В номинации «Прогулки по Таразу» участники писали о любви к родному городу, его древней истории, памятниках и людях, которые делают его особенным. Другое направление, получившее название «Мы – молодые», дало возможность авторам честно и искренне говорить о своих переживаниях, мечтах, взглядах на современность, а также размышлять о будущем поколении.

Организаторы хотели показать детям, что литература – это не что-то далекое из школьных учебников. Это возможность говорить о своем городе, о времени и о себе. И оказалось, что у молодежи удивительно глубокий внутренний мир и настоящий литературный талант. Возможно, среди сегодняшних школьников есть будущие поэты, писатели и журналисты, которым еще предстоит прославить Тараз далеко за его пределами.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Доме дружбы, где среди ярко проявивших себя авторов жюри отметило Руслана Шубина и Викторию Абышеву из гимназии № 40, Дарию Еркин и Евгения Тетерина из гимназии № 7. Главной же литературной сенсацией стала повесть «Город, который помнит» ученицы 9-го класса школы-лицея № 3 Алины Дабыл, удостоенная Гран-при конкурса. Произведение юной писательницы удивило зрелостью мысли, неожиданными сюжетными поворотами и глубоким эмоциональным наполнением. При этом повесть лишена громких лозунгов и пафоса – именно в этой искренности и кроется ее особая сила.

– Алина Дабыл продемонстрировала редкую мудрость и глубокое интуитивное понимание связи человеческого сознания с родной землей. Ей удалось тонко раскрыть чувства зарождающейся первой любви и показать осознание ответственности за судьбу близкого человека. Повесть без патетики и громких слов генерирует высочайший уровень патрио­тизма, порой недоступный взрослому писателю, – отмечает Александр Загрибельный.

Самые удачные конкурсные произведения юных авторов вошли в первый молодежный литературный альманах, который показал, что у местного сообщества поэтов и писателей растет достойная смена. Появление такого сборника стало важным событием для всего города, ведь «Прогулки по Таразу» – это голос нового поколения, которое умеет чувствовать, размышлять и любить свою родину через слово.

Планируется, что альманах поступит в школы и библиотеки областного центра. Кроме того, организаторы надеются, что в перспективе с лучшими произведениями молодых авторов читатели смогут ознакомиться и на страницах литературного журнала «Простор».

#конкурс #школьники #литература #чтение

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