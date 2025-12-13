– Жанна Бейсентаевна, что стало главным мотивом внесения изменений в законодательство по вопросам авторского права на произведения?

– Пару лет назад, когда мы вместе с группой коллег из Парламента приступили к разработке законопроекта о креативной индустрии и начали его широкое экспертное обсуждение, стало очевидно, что невозможно выстроить современную отрасль, ориентированную на производство знаний, идей и культурного контента, не имея надежного фундамента в виде работающей, открытой и справедливой системы авторского права. В ходе многочисленных встреч, слушаний, консультаций и рабочих заседаний все более отчетливо проявлялась одна ключевая истина: именно авторское право является опорной конструкцией всей креативной экономики, оно определяет возможность монетизации труда, защищенность интеллектуального продукта и предсказуемость отношений между автором и пользователем. Без выравнивания этой сферы, без устранения накопившихся за годы деформаций и разрывов любое развитие креативной индустрии превращалось бы в иллюзию, лишенную механизма реализации.

И в этот момент мы вернулись к неприятной, но неизбежной правде – дейст­вующая система давно уже находится в состоянии глубокого дисбаланса. Авторы перестали верить институтам, которые, по идее, должны были их защищать. Жалобы на отсутствие выплат стали массовыми, а само коллективное управление выглядело архаичным и неспособным обеспечить базовые механизмы справедливости.

Анализ этих проблем, их глубина и системность привели нас к выводу о необходимости комплексной законодательной реформы, которая должна была не просто обновить отдельные нормы, а перестроить саму архитектуру коллективного управления правами, вернуть автору его законный статус цент­рального участника отрасли и создать условия для развития полноценной креативной экономики.

Отдельно следует отметить, что закон был разработан во исполнение пунк­та 55 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2023 года.

– Какие пробелы в действующей системе требовали срочного вмешательства?

– Прежде всего отсутствовала элементарная цифровая инфраструктура, и автор, создавший произведение и имею­щий по природе вещей и по международным нормам фундаментальное право знать, как и кем используется его труд, не мог получить даже минимальные данные о судьбе использования своего творения. Коллективные общества по управлению правами (ОКУП) работали автономно, практиковали закрытые правила, а распределение средств происходило вне цифровой фиксации.

Пользователи – рестораны, торговые центры, телеканалы, гостиницы, стриминговые и онлайн-платформы – при этом исправно платили, так как они обязаны были это делать, но траектория движения этих средств оставалась непрозрачной. Авторы оказались в ситуации, когда их произведения используются, сборы поступают, но доступа к данным нет – ни у них, ни у государства.

Второй критический изъян заключался в полной ручной природе процессов: сбор денег, их распределение, отчетность, заключение договоров – все это осуществлялось бумажным способом. При том что ОКУПы фактически оперировали многомиллионными деньгами, у государства отсутствовал законный механизм защиты авторов, так как возможности анализа этих финансовых потоков, оценки рисков, выявления злоупотреблений для формирования стратегий развития отрасли не было.

Пользователи заключали договоры и передавали распечатки проигранных песен так же на бумаге, и наряду с этим прочно использовалась практика наличных расчетов – в обход кассовой дисциплины. В итоге сформировался теневой сегмент, где произведения активно использовались, деньги собирались, но от автора все это было закрыто.

Таким образом, авторы становились самыми незащищенными участниками системы, их интеллектуальный труд находил широкое коммерческое использование, сборы поступали, но справедливости и элементарной цифровой фиксации как базовых элементов цивилизованного рынка не было.

Именно поэтому наша задача заключалась в переориентации всей сферы на ключевой принцип: автор должен стать центральной фигурой, в интересах которой работает вся система коллективного управления. Эти законодательные реформы направлены на восстановление справедливости, цифровизацию процессов, выстраивание контроля и формирование новой культуры ответственности, где каждый участник рынка понимает, что от автора невозможно спрятаться в теневых зонах или бумажных процедурах прошлого.

– Какие дополнительные инструменты вводит новый закон?

– Закон является комплексным и охватывает несколько ключевых направлений. Это – создание Единой цифровой платформы, обеспечивающей цифровую фиксацию использования произведений, автоматизацию начис­лений и прозрачность распределений. Кроме того, законом предусмотрено усиление государственного контроля над аккредитованными ОКУП, включая право приостановления аккредитации на срок до трех месяцев при непредос­тавлении отчетности или нарушении требований к прозрачности. Нормами органы юстиции наделяются функцией государственного контроля за использованием объектов авторских и смежных прав, что ранее отсутствовало. Также закреплено снижение административных расходов ОКУП с 30 до 20% с 2029 года, учитывая, что цифровизация процессов объективно снижает издержки и устраняет необходимость в больших штатах.

– Можно ли ожидать реального сокращения нарушений?

– Да, и это неизбежный результат структурной реформы. После запуска системы автор получает полный цифровой доступ к начислениям и источникам использования, пользователь видит свои обязательства в автоматизированном режиме без слепых зон. ОКУП работают на основе цифровофиксируемых данных и объективных потоков и занимаются прямой своей обязанностью – поиском авторов и выплатой им гонораров, а государство впервые получает аналитическую картину отрасли в целом. В такой системе нарушения становятся практически невозможными – каждый шаг фиксируется, каждое действие или транзакция имеет цифровое отражение.

– Какие ключевые изменения принесет Единая цифровая платформа коллективного управления?

– Речь идет о полном переосмыслении всего алгоритма управления авторскими правами в Казахстане. Единая цифровая платформа создает качественно новую модель – национальную экосистему, где, по сути, формируется комплексная среда, которая объединяет в одном контуре авторов, пользователей, общества по коллективному управлению и государство, устраняя весь пласт бумажных, фрагментированных, неформализованных практик, на которых десятилетиями держалась отрасль.

Введение Единой цифровой платформы – это первый фундаментальный шаг в построении целостной национальной системы защиты интеллектуальной собственности как ядра будущей креативной экономики. Запуск платформы станет отправной точкой для дальнейшего развития системы, в которой должны быть надежно защищены не только музыкальные произведения, но и художественное искусство, дизайнерские решения, программные продукты, цифровой контент и любые другие формы творчества.

Платформа сформирует единую цифровую основу, которую можно последовательно наращивать, выравнивая механизмы защиты, устраняя пробелы и создавая новые модели работы. Ее запуск открывает возможность для того, чтобы ни один автор, вне зависимости от сферы – от музыки до графики, от разработки цифровых продуктов до современного искусства, – не сталкивался с ситуацией, когда его труд остается украденным, незащищенным или неоплаченным.

Это инфраструктурный каркас, который позволит Казахстану сформировать современную и экономически жизнеспособную систему интеллектуальной собственности, где творчество становится­ полноценным активом, способным приносить авторам устойчивый доход и формировать новые отрасли развития.

Новая система обеспечивает регист­рацию произведений и формирование цифрового реестра, заключение электронных договоров между пользователями и ОКУП, устраняя субъек­тивные трактовки и неформальные расчеты, фиксацию каждого использования произведения, автоматичес­кое распределение вознаграждения на основе прозрачного алгоритма и равный доступ для авторских обществ, исключая возможность искусственного монополизма.

Центральными элементами платформы станут персональные кабинеты авторов и пользователей. Для автора это означает качественно новый уровень контроля: в режиме реального времени он сможет видеть, где, когда и сколько раз его произведение использовано, какие организации произвели выплаты и на каком основании. Все взаимоотношения между автором и обществами будут зафиксированы в цифровом виде: договоры, начисления, статистика. Впервые создается среда, где автор располагает подтвержденными данными и видит свои начисления.

Пользователь, в свою очередь, тоже будет иметь собственный кабинет, где отражены все его обязательства: перечень используемых произведений, суммы начислений, сроки оплат, история договоров. Это создает правовую определенность и снижает риск нарушений, которые прежде возникали в большинстве случаев не из злого умысла, а из-за отсутствия четкой системы учета.

Оператором платформы выступит Национальный институт интеллектуальной собственности (Казпатент) – полностью государственная самофинансируемая организация. Это исключает риск монополизации и обеспечивает устойчивость системы. Платформа соответствует требованиям закона об информатизации и нормативам кибербезопасности; персональные данные полностью защищены.

В итоге создается фундамент для новой культуры управления авторскими правами в виде удобного цифрового инструмента. В одном месте будут аккумулированы реестры произведений, авторов, правообладателей, пользователей, договоров и выплат, и отрасль впервые получает механизм, способный объединить прозрачность, конт­роль и доверие. Это и есть тот уровень синергии, к которому мы стремились: открытая, справедливая и прозрачная цифровая среда.

Цифровизация в этой сфере – это трансформация принципов, на которых строится управление авторским вознаграждением. Если раньше проз­рачность целиком и полностью зависела от добросовестности авторских обществ, то новая цифровая архитектура превращает ее во встроенный, непрерывно работающий механизм, который не может быть отключен, изменен или модифицирован по чьей-то воле. Здесь важнейшим шагом является исчезновение человеческого воздействия: все данные формируются на основе цифровых регистраций фактов использования, что исключает ретроспективные корректировки, задержки, выборочный учет или любую форму ручного вмешательства. Автор получает инструмент объективного конт­роля за судьбой своего произведения, защищающий его права.

– Было ли сопротивление и есть ли риск его повторения?

– Было, но здесь важно подчеркнуть: сопротивление не исходило от авторов. Наоборот, именно авторы требовали реформ. А основной источник сопротивления – это нежелание отдельных ОКУП терять привычные механизмы работы и контроль над закрытыми потоками. Напряжение проявлялось достаточно явно – в попытках дезориентировать общественность, в резких публичных заявлениях, в организованных пресс-акциях и даже в серии материалов в одном из казахстанских СМИ, где распространялись недостоверные и искусственно сконструированные аргументы.

После принятия закона Парламентом и его подписания Главой государства сопротивление утратило прежнюю силу. Сформировался консенсус: реформа неизбежна и необратима. Сегодня фокус сместился на конструктивную плоскость: внедрение платформы, обу­чение пользователей, интеграцию данных, адаптацию процессов и выстраивание новой культуры ответственности среди ОКУП.

Авторское право в Казахстане вступает в новую эпоху. Принятый закон и создаваемая Единая цифровая платформа – это крупнейшая реформа в истории казахстанского авторского права. Принятые новеллы возвращают­ авторам их законное, неоспоримое место в системе, выводят отрасль из тени, выстраивают честные и сопоставимые правила работы и формируют институциональную основу для рос­та креативной экономики как одной из стратегических отраслей будущего.

Это шаг, который по праву можно считать одним из ключевых драйверов национального развития. Сегодня творчество, интеллектуальный труд и креативная индустрия уже заняли прочное место в экономике страны, а модернизация системы авторского права превращает их в полноценный, устойчивый и измеримый сектор роста.