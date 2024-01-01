Твори добро на всей Земле
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Лаура Тусупбекова
Грандиозное по своему масштабу и целеполаганию действо пройдет с 29 декабря по 13 января в индийском городе Канха Шанти Ванам. Сюда со всех концов мира съедутся люди, чтобы в течение двух недель медитировать за мир во всем мире. Из Казахстана тоже будут делегаты. Изначально организаторы медитации ожидали, что приедут около 10 тыс. участников, но уже сегодня свое участие подтвердили около 16 тыс. человек. Поистине, человечество нуждается в одной громкой многоголосой единой молитве...