Твори добро на всей Земле

Как рассказала одна из участниц медитации от Казахстана, обладательница международного сертификата учителя трансцендентальной медитации Жаннат Ермекова, изначальное количество участников медитации в 10 тыс. человек не было случайным. Десять тысяч составляет примерно корень квадратный от 1% общего населения планеты. А это значит, что добрая, жизнеутверждающая энергия медитации участников форума будет распространяться везде, во всем пространстве и незримо войдет в сердца всех землян. Ну а тот факт, что участников будет больше, только усилит эту молитву во имя будущего!

– Во всемирной ассамблее примут участие более 50 казахстанцев. Наше участие напрямую будет способствовать достижению неотложной цели, которую мы все разделяем, став катализаторами гармонии в нашем мире. МИР во всем мире – давняя цель многих поколений. К сожалению, переговоры, международные согла­шения, использование военной силы никогда не приводили к установлению мира. Правительствам не удавалось использовать колоссальный потенциал жителей своих стран, хотя каждый лидер думал: «Что я могу сделать для своего народа?» – делится Жаннат Тишкуловна.

Каким же образом медитация способна удовлетворить потребности времени, решить проблему несокрушимости для каждой страны и установления мира во всем мире? Как рассказала Жаннат Ермекова, в последний раз подобный эксперимент всемирного масштаба проводился ровно 40 лет тому назад, в 1983 году, когда свирепствовала холодная война между США и СССР и было еще несколько военных очагов в разных частях света. После той молитвы военные действия во многих странах пошли на убыль. Подобные, но не столь масштабные ассамблеи проводились и позже, результаты этих коллективных практик поразят даже скептиков, ибо они подтверждены учеными!

– Например, в 1993 году группа более чем из трех тысяч участников, практикующих медитации, собралась в Вашингтоне, в округе Колумбия. Ученые заранее уведомили департамент полиции Вашингтона, предсказывая положительные результаты. И предсказание сбылось: снижение количества насильственных преступлений было весьма значительным.

Это был наглядный пример одного города. С 2007 по 2010 год большая группа медитирующих собралась в Университете Менеджмента Махариши в штате Айова, где все профессора и студенты практикуют транс­цендентальную медитацию. Диаграммы показали, что в этот период в урбанизированных областях по всей стране произошло значительное сокращение числа насильственных преступлений. Кроме того, на всей территории страны снизилось число убийств, самоубийств, сократилось число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаев, сок­ратилось число смертей, связанных с наркотиками, снизилась младенческая смертность. Это свидетельствует о важном вкладе таких групп, создающих когерентность в поддержании позитивных тенденций в общест­ве, – привела данные Жаннат Ермекова.

Еще одно исследование, проведенное на Ближнем Востоке, обоб­щает опыт проведения групповых медитаций вблизи мест военных действий. Его результаты показали, что мирные тенденции в регионе значительно возросли, что измерялось индексом, включающим расширение сотрудничества, снижение уровня конфликтов, сокращение числа погибших во время войны и сокращение числа военных травм. Эти результаты были воспроизведены во многих странах, что отражено в более чем 50 научных статьях.

– Они свидетельствуют о том, как можно достичь реального прогресса в установлении гармонии, создании успешного общества и более мирного мира. Групповая практика оказывает мощное мирное влияние на нацию и нейтрализует накопившийся стресс и напряженность в мире. С ростом мира и согласия во многих странах люди будут жить без страха перед негативными внутренними или исходящими извне влияниями. Таким образом, они, естественно, станут непобедимыми, – считает Жаннат Тишкуловна.

По ее мнению, каковы бы ни были качества нашего ума и серд­ца, мы естественно и спонтанно излучаем эти качества в наше окружение. Любой конфликт – на уровне человека, общества, нации или международный – это результат накопившихся стрессов. Когда мы снижаем уровень стресса, конфликтов становится меньше. И точно так же, когда мы ощущаем внутренний мир, счастье и спокойствие распространяются на других, на наше окружение.

– Многие научные исследования показывают, что когда большие группы людей практикуют программу трансцендентальной медитации вместе, они создают благоприятное влияние в городе, увеличивая положительные и снижая негативные тенденции. Одна из таких программ – прог­рамма Трансцендентальной медитации Сидхи – обладает способностью создавать значительно больший уровень когерентности в работе мозга, а коллективные занятия программой ТМ-Сидхи оказывают влияние на согласие и мир в окружающих областях. Чем больше группа участников, тем больше область влияния, – говорит моя собеседница.

В 2022 году ученые Дэвид Орм-Джонсон, Кеннет Кавано, Майкл Диллбек и Рэйчел Гудман опуб­ликовали научную статью «Полевые эффекты сознания: семнадцатилетнее исследование влияния групповой практики программ Трансцендентальной медитации и ТМ-Сидхи на улучшение качества жизни в Соединенных Штатах». Приведенные в статье данные демонстрируют исключительную силу, последовательное влия­ние медитаций, практикуемых в больших группах, на коллективное сознание общества для достижения глобального мира.

Тщательные замеры ученых фиксировали фактическое снижение по спектру социальных показателей в Соединенных Штатах, не оставляя сомнений в потенциале этого научно обоснованного подхода для содействия миру и гармонии в глобальном масштабе, подтвердили предсказания Махариши Махеш Йоги, сделанные десятилетия назад.

– Мир – забота каждого мыс­лящего человека. Польза медитаций распространяется на семью, коллектив, страну и так на весь мир! Нам известно, что ум и тело тесно связаны, улучшение состоя­ния одного ведет к улучшению состояния другого. Научные исследования показывают, что пробуждение ума и эффективность мышления растут одновременно по мере того, как в регулярной медитации тело получает глубокий отдых и освобож­дается от стрессов. Здоровый, счастливый человек положительно влияет на свое окружение, а улучшающееся окружение обогащает жизнь человека. Каждый из нас влияет на жизнь общества, страны и мира! Счастье – основа мира. Мирные люди стремятся создать счастливые семьи, мирные семьи в сос­тоянии создать мирные страны и мирный мир, – говорит Жаннат Тишкуловна.

Мне было интересно узнать, как Жаннат Тишкуловна – доцент, кандидат педагогических наук – пришла не просто к медитативным практикам, а к такому пониманию мироздания. Как выяснилось, к этому ее подвигли личные причины, из-за которых она могла впасть в отчаяние, потерять гармонию и душевный покой. Тогда и начался ее путь к центру себя. Она говорит, что пока человек несчастлив, его покой постоянно нарушен. Неистребимое стремление ума к прочному счастью может быть удовлетворено только, если человек соприкасается с полем чис­того сознания, вечного счастья, энергии и разума – источником мысли и мудрости.

В уставе ООН сказано: «Войны возникают в умах людей». Человек влияет на свое окружение каждой своей мыслью, словом и действием. Эти влияния либо благотворны, либо пагубны. Счастье, когда созидание и мир царят в душе человека, отражает состояние благополучия, и все это естественным образом воцаряется в мире...

– Пока человек накапливает стресс, атмосфера вокруг насыщается пагубными для жизни влияниями, и мир нарушается. Мы верим, что наша коллективная медитация поможет помочь облегчить страдания в мире и раскрыть огромный внутренний потенциал каждого человека для обретения счастья и успеха. Установить несокрушимость каждой страны и согласие во всем мире можно не военным, а мирным, более гуманным путем. Достаточно обучить медитации буквально один процент – это 200 тысяч человек, и наше пространство преобразуется! Таким образом, автоматически создается национальная броня, невидимая граница, которая делает страну непроницаемой для каких-либо вредных влияний извне. Циолковский сказал: «В Золотой век войдут люди, которые научатся объединяться». Достаточно всего лишь правильно медитировать. Эффект медитации будет способствовать совершенствованию нашего здоровья и ума, созданию мира в нашем окружении, снятию напряжения в коллективном сознании, а отсюда и установлению мира и согласия в стране! – говорит моя собеседница.

Жаннат Ермекова и ее единомышленники обращаются к казахстанским ученым – юристам, медикам, социологам, психологам, которые тоже могут провес­ти наблюдения и узнать, окажет ли влияние предстоящая ассамб­лея «10 000 медитирующих за мир во всем мире!» на коллективное сознание казахстанцев, сократится ли количество прес­туплений, несчастных случаев, аварий, катастроф, вызовов скорой помощи, семейных раздоров и т. п., и сравнить показатели за такой же период прошлого года или прошлых месяцев, а также зафиксировать, сохранятся ли позитивные тенденции или пойдут на спад после прекращения предстоящей медитации в Индии. Эти люди мира уверены: энергия добра, генерируемая из тысяч сердец по всему свету, способна изменить мир, чтобы в нем воцарились счастье, равенство и человеколюбие.