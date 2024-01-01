Твори добро на всей Земле

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Общество
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Лаура Тусупбекова

Грандиозное по своему масштабу и целеполаганию действо пройдет с 29 декабря по 13 января в индийском городе Канха Шанти Ванам. Сюда со всех концов мира съедутся люди, чтобы в течение двух недель медитировать за мир во всем мире. Из Казахстана тоже будут делегаты. Изначально организаторы медитации ожидали, что приедут около 10 тыс. участников, но уже сегодня свое участие подтвердили около 16 тыс. человек. Поистине, человечество нуждается в одной громкой многоголосой единой молитве...

фото из архива Жаннат Ермековой

Как рассказала одна из участниц медитации от Казахстана, обладательница международного сертификата учителя трансцендентальной медитации Жаннат Ермекова, изначальное количество участников медитации в 10 тыс. человек не было случайным. Десять тысяч составляет примерно корень квадратный от 1% общего населения планеты. А это значит, что добрая, жизнеутверждающая энергия медитации участников форума будет распространяться везде, во всем пространстве и незримо войдет в сердца всех землян. Ну а тот факт, что участников будет больше, только усилит эту молитву во имя будущего!

– Во всемирной ассамблее примут участие более 50 казахстанцев. Наше участие напрямую будет способствовать достижению неотложной цели, которую мы все разделяем, став катализаторами гармонии в нашем мире. МИР во всем мире – давняя цель многих поколений. К сожалению, переговоры, международные согла­шения, использование военной силы никогда не приводили к установлению мира. Правительствам не удавалось использовать колоссальный потенциал жителей своих стран, хотя каждый лидер думал: «Что я могу сделать для своего народа?» – делится Жаннат Тишкуловна.

Каким же образом медитация способна удовлетворить потребности времени, решить проблему несокрушимости для каждой страны и установления мира во всем мире? Как рассказала Жаннат Ермекова, в последний раз подобный эксперимент всемирного масштаба проводился ровно 40 лет тому назад, в 1983 году, когда свирепствовала холодная война между США и СССР и было еще несколько военных очагов в разных частях света. После той молитвы военные действия во многих странах пошли на убыль. Подобные, но не столь масштабные ассамблеи проводились и позже, результаты этих коллективных практик поразят даже скептиков, ибо они подтверждены учеными!

– Например, в 1993 году группа более чем из трех тысяч участников, практикующих медитации, собралась в Вашингтоне, в округе Колумбия. Ученые заранее уведомили департамент полиции Вашингтона, предсказывая положительные результаты. И предсказание сбылось: снижение количества насильственных преступлений было весьма значительным.

Это был наглядный пример одного города. С 2007 по 2010 год большая группа медитирующих собралась в Университете Менеджмента Махариши в штате Айова, где все профессора и студенты практикуют транс­цендентальную медитацию. Диаграммы показали, что в этот период в урбанизированных областях по всей стране произошло значительное сокращение числа насильственных преступлений. Кроме того, на всей территории страны снизилось число убийств, самоубийств, сократилось число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаев, сок­ратилось число смертей, связанных с наркотиками, снизилась младенческая смертность. Это свидетельствует о важном вкладе таких групп, создающих когерентность в поддержании позитивных тенденций в общест­ве, – привела данные Жаннат Ермекова.

Еще одно исследование, проведенное на Ближнем Востоке, обоб­щает опыт проведения групповых медитаций вблизи мест военных действий. Его результаты показали, что мирные тенденции в регионе значительно возросли, что измерялось индексом, включающим расширение сотрудничества, снижение уровня конфликтов, сокращение числа погибших во время войны и сокращение числа военных травм. Эти результаты были воспроизведены во многих странах, что отражено в более чем 50 научных статьях.

– Они свидетельствуют о том, как можно достичь реального прогресса в установлении гармонии, создании успешного общества и более мирного мира. Групповая практика оказывает мощное мирное влияние на нацию и нейтрализует накопившийся стресс и напряженность в мире. С ростом мира и согласия во многих странах люди будут жить без страха перед негативными внутренними или исходящими извне влияниями. Таким образом, они, естественно, станут непобедимыми, – считает Жаннат Тишкуловна.

По ее мнению, каковы бы ни были качества нашего ума и серд­ца, мы естественно и спонтанно излучаем эти качества в наше окружение. Любой конфликт – на уровне человека, общества, нации или международный – это результат накопившихся стрессов. Когда мы снижаем уровень стресса, конфликтов становится меньше. И точно так же, когда мы ощущаем внутренний мир, счастье и спокойствие распространяются на других, на наше окружение.

– Многие научные исследования показывают, что когда большие группы людей практикуют программу трансцендентальной медитации вместе, они создают благоприятное влияние в городе, увеличивая положительные и снижая негативные тенденции. Одна из таких программ – прог­рамма Трансцендентальной медитации Сидхи – обладает способностью создавать значительно больший уровень когерентности в работе мозга, а коллективные занятия программой ТМ-Сидхи оказывают влияние на согласие и мир в окружающих областях. Чем больше группа участников, тем больше область влияния, – говорит моя собеседница.

В 2022 году ученые Дэвид Орм-Джонсон, Кеннет Кавано, Майкл Диллбек и Рэйчел Гудман опуб­ликовали научную статью «Полевые эффекты сознания: семнадцатилетнее исследование влияния групповой практики программ Трансцендентальной медитации и ТМ-Сидхи на улучшение качества жизни в Соединенных Штатах». Приведенные в статье данные демонстрируют исключительную силу, последовательное влия­ние медитаций, практикуемых в больших группах, на коллективное сознание общества для достижения глобального мира.

Тщательные замеры ученых фиксировали фактическое снижение по спектру социальных показателей в Соединенных Штатах, не оставляя сомнений в потенциале этого научно обоснованного подхода для содействия миру и гармонии в глобальном масштабе, подтвердили предсказания Махариши Махеш Йоги, сделанные десятилетия назад.

– Мир – забота каждого мыс­лящего человека. Польза медитаций распространяется на семью, коллектив, страну и так на весь мир! Нам известно, что ум и тело тесно связаны, улучшение состоя­ния одного ведет к улучшению состояния другого. Научные исследования показывают, что пробуждение ума и эффективность мышления растут одновременно по мере того, как в регулярной медитации тело получает глубокий отдых и освобож­дается от стрессов. Здоровый, счастливый человек положительно влияет на свое окружение, а улучшающееся окружение обогащает жизнь человека. Каждый из нас влияет на жизнь общества, страны и мира! Счастье – основа мира. Мирные люди стремятся создать счастливые семьи, мирные семьи в сос­тоянии создать мирные страны и мирный мир, – говорит Жаннат Тишкуловна.

Мне было интересно узнать, как Жаннат Тишкуловна – доцент, кандидат педагогических наук – пришла не просто к медитативным практикам, а к такому пониманию мироздания. Как выяснилось, к этому ее подвигли личные причины, из-за которых она могла впасть в отчаяние, потерять гармонию и душевный покой. Тогда и начался ее путь к центру себя. Она говорит, что пока человек несчастлив, его покой постоянно нарушен. Неистребимое стремление ума к прочному счастью может быть удовлетворено только, если человек соприкасается с полем чис­того сознания, вечного счастья, энергии и разума – источником мысли и мудрости.

В уставе ООН сказано: «Войны возникают в умах людей». Человек влияет на свое окружение каждой своей мыслью, словом и действием. Эти влияния либо благотворны, либо пагубны. Счастье, когда созидание и мир царят в душе человека, отражает состояние благополучия, и все это естественным образом воцаряется в мире...

– Пока человек накапливает стресс, атмосфера вокруг насыщается пагубными для жизни влияниями, и мир нарушается. Мы верим, что наша коллективная медитация поможет помочь облегчить страдания в мире и раскрыть огромный внутренний потенциал каждого человека для обретения счастья и успеха. Установить несокрушимость каждой страны и согласие во всем мире можно не военным, а мирным, более гуманным путем. Достаточно обучить медитации буквально один процент – это 200 тысяч человек, и наше пространство преобразуется! Таким образом, автоматически создается национальная броня, невидимая граница, которая делает страну непроницаемой для каких-либо вредных влияний извне. Циолковский сказал: «В Золотой век войдут люди, которые научатся объединяться». Достаточно всего лишь правильно медитировать. Эффект медитации будет способствовать совершенствованию нашего здоровья и ума, созданию мира в нашем окружении, снятию напряжения в коллективном сознании, а отсюда и установлению мира и согласия в стране! – говорит моя собеседница.

Жаннат Ермекова и ее единомышленники обращаются к казахстанским ученым – юристам, медикам, социологам, психологам, которые тоже могут провес­ти наблюдения и узнать, окажет ли влияние предстоящая ассамб­лея «10 000 медитирующих за мир во всем мире!» на коллективное сознание казахстанцев, сократится ли количество прес­туплений, несчастных случаев, аварий, катастроф, вызовов скорой помощи, семейных раздоров и т. п., и сравнить показатели за такой же период прошлого года или прошлых месяцев, а также зафиксировать, сохранятся ли позитивные тенденции или пойдут на спад после прекращения предстоящей медитации в Индии. Эти люди мира уверены: энергия добра, генерируемая из тысяч сердец по всему свету, способна изменить мир, чтобы в нем воцарились счастье, равенство и человеколюбие.

#Индия #медитации #Новый год

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