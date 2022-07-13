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В мире
Twitter подал в суд на Маска за отказ от покупки соцсети

Маск неоднократно нарушал соглашение с Twitter о приобретении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на RBC.

Решение не завершать сделку по покупке соцсети противоречит условиям договора, считают в компании. Маск счел, что в Twitter больше спам-аккаунтов, чем ему сообщили. 

Twitter потребовала через суд от главы Tesla и SpaceX Илона Маска завершить сделку по приобретению социальной сети за $44 млрд, обвинив его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами, пишут The New York Times и The Guardian.

Иск подан в Канцлерский суд Делавэра. В нем говорится, что бизнесмен отказывается от выполнения обязательств из-за того, что сделка перестала отвечать его личным интересам.

“Маск, по-видимому, считает, что он в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, волен передумать, разгромить компанию, нарушить ее деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти”, — говорится в документе.

 В Twitter сочли, что отказ Маска от завершения сделки последовал за “длинным списком существенных нарушений” соглашений сторон, которые навредили репутации соцсети. Целью иска в Twitter назвали препятствование дальнейшим нарушениям со стороны Маска, принуждение к выполнению юридических обязательств и завершение сделки после выполнения ряда условий.

 

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