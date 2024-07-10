Тяньшанского бурого медведя засняли на видео в нацпарке во время водопоя

Экология
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Дана Аменова
Корреспондент

Хищник попал в объектив фотоловушки в национальном парке «Алтын-Эмель» на юго-востоке Казахстана, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: скриншот видео

Как уточняется, в 2023 году при помощи зоологов Института зоологии МООН РК на средства WWF (Всемирный фонд охраны природы) в горах Дегерес государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в целях экономии воды и обеспечения водой диких животных и птиц установили резервуар для воды емкостью 3 тонны с автоматическим регулированием подачи воды в лоток.

Сотрудники отдела науки, информации и мониторинга в ходе научных исследовательских работ установили фотоловушки на водопой, с помощью которых были засняты видеозаписи Тяньшанского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Казахстана.

 

#видео #медведь #нацпарк #фотоловушка

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