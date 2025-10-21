Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане на балконах многоэтажных жилых домов и зданиях вывесили порядка 1000 государственных флагов в рамках челленджа "Менің Қазақстаным!", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

В преддверии празднования Дня Республики молодежь столицы поддержала массовый челлендж "Менің Қазақстаным!". Патриотическая акция проводится ежегодно. Она вызывает добрые эмоции не только у жильцов украшенных домов, но и у прохожих столицы.

Астанчане положительно отреагировали и присоединились к акции.

«Каждый год с семьей участвуем в этом челлендже, вывешиваем флаг на балконе. Это просто, но очень символично. Когда видишь, как над городом развивается столько флагов, чувствуешь гордость за свою страну», — поделилась жительница.

В акимате напомнили, что в соответствии с правилами о размещении государственных символов РК, граждане имеют право использовать государственный флаг на зданиях и балконах своих домов в целях выражения патриотических чувств и поддержки национальных достижений. При этом необходимо соблюдать установленные стандарты использования государственных символов.