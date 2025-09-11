У Казахстана есть все возможности стать центром инноваций

Беседовала Лаура Тусупбекова

Один из основных акцентов прошедшего в КНР саммита ШОС был сделан на необходимости создания новых площадок для технологического сотрудничества. Подчеркивалась важность ускоренного продвижения национальных цифровых проектов. В частнос­ти, Глава нашего государства особо отметил Alatau City как будущий центр инноваций – с отдельным статусом и акцентом на финтех, криптоиндустрию и ИИ-разработки. Этот же посыл прозвучал в нынешнем Послании народу Казахстана.

О значении данных технологических месседжей для экономики Казахстана мы поговорили с IT-экспертом Темирланом Зиналабдиным.

Темирлан, в Тяньцзине на саммите Шанхайской организации сотрудничества лидеры 15 государств, представляющих более 40 процентов населения планеты и около трети мирового ВВП, приняли стратегические решения, которые определят развитие ШОС до 2035 года. Помимо энергетики и безопасности, особое внимание было уделено вопросам цифровой экономики, искусственного интеллекта и кибербезо­пасности. Какие решения форума Вы бы выделили в качестве ключевых для ­IT-сектора стран-участниц?

– На мой взгляд, есть три ключевых момента. Первое – утверж­дение Долгосрочной стратегии ШОС до 2035 года, где впервые отдельным блоком закреплены цифровая экономика, искусственный интеллект и инновации. Второе – создание четырех центров компетенций, включая направление по информационной безопасности. Это признание того факта, что число кибер­атак в мире ежегодно растет на 20–25 процентов, и ШОС нужна единая система реагирования.

Третье – учреждение Банка развития ШОС, который сможет финансировать масштабные цифровые проекты: дата-центры, облачные платформы, исследовательские хабы.

Кроме того, на саммите обсуждалась «дорожная карта» цифрового сотрудничества. Она предполагает совместные шаги в области кибербезопасности, обмена данными, внедрения ИИ и стандартизации цифровых сервисов. Для Казахстана это шанс встроиться в общую экосистему региона и решать не только локальные, но и трансграничные задачи в сфере цифровизации.

Китай предложил также создать центр прикладного ИИ в рамках ШОС. Как ­Казахстан может в этом участвовать?

– Нашей республике важно войти в проект не как наблюдателю, а как полноправному участнику, на чем, кстати, акцентировал внимание Президент страны. Мы можем предложить конкретные «пилоты», к примеру, в области логистики и железнодорожных перевозок: через нашу территорию проходит более 70 процентов сухопутных транзитных маршрутов из Китая в Европу. Alatau City и центр AlemAI могли бы стать площадками для апробации таких решений.

В выступлении ­Касым-Жомарта Токаева на саммите, а также в его нынешнем Послании народу Казахстана особое место отведено проекту Alatau City. На Ваш взгляд, какой может быть его роль?

– Это должен быть технологический кластер международного уровня. В проекте заложены исследовательские центры, суперкомпьютер, финтех и криптоиндустрия. Подписание соглашения с китайской корпорацией CSCEC – сигнал о том, что речь идет не только о строительстве, но и о цифровой инфраструктуре: ЦОДы, кампусы для стартапов, инновационные лаборатории...

Alatau City способен стать связующим звеном между национальными проектами и инициативами ШОС в сфере ИИ, киберзащиты и e-commerce.

Важно отметить, что развитие таких хабов невозможно без решения вопросов цифровой безо­пасности. Речь идет не только о защите сетей, но и о формировании доверия к новым технологиям. ИИ-системы должны быть прозрачными и этичными, иначе риски дискриминации и утечки данных могут подорвать доверие общества. Здесь Казахстану важно опираться на лучший практический опыт стран ШОС и внедрять его у себя.

Что практически даст участие Казахстана в новой цифровой повестке ШОС?

– Прежде всего три вещи. Первое – это кибербезопасность. Обмен данными об угрозах, совместные учения, выработка единых стандартов... Это критично, учитывая, что за 2023 год на Казахстан пришлось более 223 миллионов попыток кибер­атак со стороны зарубежных хакеров.

В сфере искусственного интеллекта появятся доступ к индустриальным датасетам и возможности для участия в совместных R&D. Это позволит ускорить внедрение ИИ в медицине, транспорте, энергетике. И третье – благодаря Банку развития ШОС Казахстан сможет привлечь льготные инвестиции для цифровых парков и дата-центров.

Какие шаги, на Ваш взгляд, нужно предпринять уже сейчас?

– Важно запустить «пилот» по взаимному признанию электронных подписей хотя бы с одной из стран региона. Это упростит трансграничные цифровые сервисы.

На мой взгляд, необходимо предложить Alatau City как узел центра прикладного ИИ, куда могли бы заходить международные партнеры.

Особенно актуальным видится создание SOC-полигона (центр моделирования кибер­атак) по линии ШОС в Алматы или Астане. Это позволит нашим специалистам тренироваться вместе с коллегами из Китая, Индии и России, а значит – быстрее повышать уровень киберустойчивости.

В данном контексте крайне важно, что Президент ­Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принять закон об искусственном интеллекте уже в октябре текущего года. Это не только ускорит внедрение новых технологий, но и снимет правовую неопределенность для бизнеса и инвесторов. Такой шаг продемонстрирует готовность Казахстана действовать без излишней бюрократии и идти в ногу с мировыми трендами.

 

