У Казахстана есть все возможности стать центром инноваций
0
Беседовала Лаура Тусупбекова
Один из основных акцентов прошедшего в КНР саммита ШОС был сделан на необходимости создания новых площадок для технологического сотрудничества. Подчеркивалась важность ускоренного продвижения национальных цифровых проектов. В частности, Глава нашего государства особо отметил Alatau City как будущий центр инноваций – с отдельным статусом и акцентом на финтех, криптоиндустрию и ИИ-разработки. Этот же посыл прозвучал в нынешнем Послании народу Казахстана.