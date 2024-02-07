Казахстан должен стать местом притяжения «цифровых кочевников» со всего мира — Токаев

Президент, Поручения, Технологии
162
Дана Аменова
Корреспондент

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что крайне важно продолжить цифровизацию экономики и обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Акорды

— Мы достигли существенного прогресса в цифровизации государственных и финансовых услуг. К примеру, по итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88%. До 2020 года данный показатель не превышал и 50%. Таким образом, всего за 4 года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики – пора вплотную заняться их цифровизацией. У каждого министерства должна быть карта цифровой трансформации отрасли (по опыту Сингапура). Такая карта должна обеспечить комплексное видение того, какие технологии будут массово внедряться в курируемых сферах в следующие 5 лет, - указал президент.

Как он отметил, отдельного внимания требует развитие искусственного интеллекта.

- По оценкам экспертов, к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80% предприятий в мире (сегодня – менее 5%). Мы уже сейчас стали свидетелями глобальной трансформации в медицине, образовании, креативных индустриях. Развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций в нашей стране. Для этого необходимо создать базовую институциональную среду, — заявил глава государства.

Президент добавил, что своеобразным «топливом» для искусственного интеллекта являются данные. Важно, с одной стороны, обеспечить к ним доступ, а с другой – гарантировать безопасность, конфиденциальность и качество данных.

— Сегодня правительством сформировано так называемое «озеро» данных, включающее 87 государственных баз. Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно. Поэтому следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными. Мы приступаем к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению «больших данных», - продолжил Токаев.

Он подчеркнул, что за последние годы финансирование науки существенно увеличено.

- Это хорошая возможность для министерств, чтобы совместно с исследовательскими институтами искать пути использования искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Первостепенное значение имеет обеспеченность квалифицированными кадрами. Правительство должно заняться внедрением передовых образовательных программ в этой области. Кроме того, для привлечения ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта необходимо запустить специальную программу Digital Nomad Residency. Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения «цифровых кочевников» со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем. От того, насколько быстро и эффективно мы будем развивать новые цифровые технологии, зависит наш успех во всех других направлениях, — подытожил Касым-Жомарт Токаев.  

#Токаев #экономика #цифровизация #кочевники #трансформация

Популярное

Все
Платежный переполох
Огонь уничтожил все
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Рожденный в степи знаменосец Победы
Мир, полный лжи
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Наурыз как событие нового формата
Ниже некуда!
Любовь без предрассудков
Авторынок Казахстана: прорыв после стагнации
...И мусор сгодится
Деньги для снижения износа
Welcome to Kazakhstan!
Принципиальность и дисциплина
Созвездие талантов
Ночь. Прошлое. Стихи...
Не растерять бесценное наследие
Не без неожиданностей
Сформирован пул проектов
Мукомольный заработал вновь
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
Путеводная звезда
«Здесь живу, работаю, говорю»
Оперетта «Мадемуазель Нитуш» зазвучала на казахском языке в Астане
26 машин попали в ДТП на трассе в Жамбылской области
Как развивать возобновляемые источники энергии в Казахстане, рассказали эксперты
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Участие Токаева в расширенном заседании правительства – сам…
Переносы сроков уже недопустимы – Токаев о модернизации эне…
Президент: Качество казахстанских дорог пока не наблюдается
Qarmet должен начать производить сталь для автомобилей – То…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]