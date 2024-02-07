Казахстан должен стать местом притяжения «цифровых кочевников» со всего мира — Токаев

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— Мы достигли существенного прогресса в цифровизации государственных и финансовых услуг. К примеру, по итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88%. До 2020 года данный показатель не превышал и 50%. Таким образом, всего за 4 года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики – пора вплотную заняться их цифровизацией. У каждого министерства должна быть карта цифровой трансформации отрасли (по опыту Сингапура). Такая карта должна обеспечить комплексное видение того, какие технологии будут массово внедряться в курируемых сферах в следующие 5 лет, - указал президент.

Как он отметил, отдельного внимания требует развитие искусственного интеллекта.

- По оценкам экспертов, к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80% предприятий в мире (сегодня – менее 5%). Мы уже сейчас стали свидетелями глобальной трансформации в медицине, образовании, креативных индустриях. Развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций в нашей стране. Для этого необходимо создать базовую институциональную среду, — заявил глава государства.

Президент добавил, что своеобразным «топливом» для искусственного интеллекта являются данные. Важно, с одной стороны, обеспечить к ним доступ, а с другой – гарантировать безопасность, конфиденциальность и качество данных.

— Сегодня правительством сформировано так называемое «озеро» данных, включающее 87 государственных баз. Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно. Поэтому следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными. Мы приступаем к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению «больших данных», - продолжил Токаев.

Он подчеркнул, что за последние годы финансирование науки существенно увеличено.