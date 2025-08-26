Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, МЧС

25 августа вступила в силу новая норма о необходимости согласования с МЧС специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты объектов, на которые отсутствуют установленные нормы и правила (ст. 66-1 Закона «О гражданской защиты»), сообщает Kazpravda.kz

В рамках реализации данной функции были разработаны и утверждены приказом МЧС Правила согласования специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты объектов, где отсутствуют установленные нормы и правила, которые зарегистрированы в реестре нормативных правовых актах от 25 августа за №36681.

Принятая норма направлена на исключение условий для безосновательного отступления от выполнения установленных требований пожарной безопасности.