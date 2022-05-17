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Правительство
У населения есть жалобы на состояние платных автодорог – Алихан Смаилов

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопросы развития автодорожной отрасли. С докладами выступили министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, акимы Алматинской области — Канат Бозумбаев, Жамбылской — Нуржан Нуржигитов, Атырауской — Серик Шапкенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

По данным Мининдустрии и инфраструктурного развития, общая протяженность автомобильных дорог страны составляет 96 тыс. км, из них 25 тыс. км - это дороги республиканского значения, 71 тыс.км - областного и районного значения. До 2025 года планируется довести долю дорог республиканского значения в нормативное состояние до 100%, местной сети до 95%.

«Реализация задачи по повышению транспортно - транзитного потенциала обеспечивается через модернизацию восьми автомобильных транзитных коридоров. В целом все коридоры функционируют в полную мощность. По отдельным участкам ведется реконструкция с повышением пропускной способности», — отметил Каирбек Ускенбаев.

Заслушав выступающих, Алихан Смаилов отметил, что для развития дорожно-транспортного сообщения страны было много сделано. Реализован проект по строительству транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Внедрен передовой международный опыт по самообеспечению дорожной инфраструктуры через систему взимания платы на более чем двух тысячах км дорог.

При этом, отметил Премьер, у населения имеются жалобы по состоянию дорог, которые переводятся на платную основу. В связи с этим НК «КазАвтоЖол» поручено усилить работу по качеству содержания и безопасности дорог.

Согласно Национальному проекту «Сильные регионы – драйвер развития страны» в текущем году планируется привести в нормативное состояние 91% автодорог республиканского значения и 85% местной сети. В этих целях будут реализованы крупные проекты по реконструкции и строительству автодорог общей протяженностью 4,3 тыс. км, а также приведены в соответствие стандартам 1 110 объектов придорожного сервиса.

Глава Правительства подчеркнул, что несмотря на принимаемые меры, имеется ряд проблемных вопросов. Главный из них – это некачественное состояние дорог, особенно местных. Так, по данным Всемирного экономического форума Казахстан занял 93 место в мире по качеству дорог.

«Глава государства неоднократно акцентировал внимание на неудовлетворительном состоянии автодорог. Хочу отметить, что каждый аким несет персональную ответственность за состояние дорог региона», — заявил Алихан Смаилов.

Кроме того, на качество дорог, сроки их ремонта и строительства сказываются дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень использования новых строительных материалов и современных технологий. Профильному ведомству поручено проработать эти вопросы.

Также Мининдустрии совместно с акиматами и АО «НК «КазАвтоЖол» необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию запланированных проектов и полное освоение выделенных средств.

Министерству энергетики и КТЖ для беспрерывной работы по реализации дорожных проектов поручено обеспечить строительные компании необходимым количеством битума и железнодорожных вагонов для доставки инертных материалов.

Акиматам совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» необходимо активизировать работу по развитию придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог с предоставлением земельных участков для их строительства.

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