У ветерана – праздник Общество 9 января 2026 г. 1:00 43 Нурали Мансуров Седьмого января Павлу Васильевичу Даценко исполнился 101 год. С этим событием и Рождеством ветерана Великой Отечественной войны поздравили военнослужащие департамента по делам обороны Костанайской области. фото с официального сайта Министерства обороны РК Вручив поздравительный адрес от имени министра обороны, представители департамента выразили ему искренние слова признательности за боевые заслуги и трудовую доблесть. Военнослужащие пожелали Павлу Васильевичу доброго здоровья, семейного благополучия и долголетия. – Вы относитесь к поколению, чьи мужество, стойкость и самоотверженность сыграли решающую роль в Великой Победе. Ваш жизненный путь для нас – пример истинного патриотизма, силы духа и преданности народу, – подчеркнула начальник службы по работе с ветеранами лейтенант Адия Нурпеисова. Павел Даценко родился в 1925 году в селе Владимировка Костанайской области. В декабре 1942 года отправился на фронт. Воевал на Втором Украинском фронте, участвовал в Курской битве, Корсунь-Шевченковской наступательной и Ясско-Кишиневской фронтовой операциях, освобождал Румынию, Венгрию и Чехословакию. Победу отважный боец встретил недалеко от Вены. Был неоднократно ранен. После демобилизации служил в органах Комитета национальной безопасности. Боевые заслуги фронтовика отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За отвагу», «Маршал Советского Союза Жуков». Указом Президента Казахстана Павел Васильевич Даценко награжден медалью «Ерен енбегі үшін». Забота о ветеранах войны – важная составляющая деятельности департамента по делам обороны, отмечается на сайте МО РК. Уделяя особое внимание фронтовикам, военнослужащие сохраняют память о подвиге героев войны и вносят вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. #ветераны #ВОВ #поздравления #Павел Даценко