Вручив поздравительный адрес от имени министра обороны, представители департамента выразили ему искренние слова приз­нательности за боевые заслуги и трудовую доблесть. Военнослужащие пожелали Павлу Васильевичу доброго здоровья, семейного благополучия и долголетия.

– Вы относитесь к поколению, чьи мужество, стойкость и самоотверженность сыграли решаю­щую роль в Великой Победе. Ваш жизненный путь для нас – пример истинного патриотизма, силы духа и преданности народу, – подчеркнула начальник службы по работе с ветеранами лейтенант Адия Нурпеисова.

Павел Даценко родился в 1925 году в селе Владимировка Костанайской области. В декабре 1942 года отправился на фронт. Воевал на Втором Украинском фронте, участвовал в Курской битве, Корсунь-Шевченковской наступательной и Ясско-Кишиневской фронтовой операциях, освобождал Румынию, Венгрию и Чехословакию.

Победу отважный боец встретил недалеко от Вены. Был неоднократно ранен. После демобилизации служил в органах Комитета национальной безопасности.

Боевые заслуги фронтовика отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За отвагу», «Маршал Советского Союза Жуков». Указом Президента Казахстана Павел

Васильевич Даценко награжден медалью «Ерен енбегі үшін».

Забота о ветеранах войны – важная составляющая деятельности департамента по делам обороны, отмечается на сайте МО РК. Уделяя особое внимание фронтовикам, военнослужащие сохраняют память о подвиге героев войны и вносят вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.