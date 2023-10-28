Убит глава воздушных сил ХАМАС

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Асем Абу Ракаба был убит в результате прицельного удара с воздуха, сообщили израильские военные. Авиация Израиля нанесла удары по 150 подземным целям в секторе Газа, сообщает Deutsche Welle.

Израиль сообщил о ликвидации главы воздушных сил палестинской террористической группировки ХАМАС, который отвечал за противовоздушную оборону палестинских боевиков и являлся одним из планировщиков масштабного вторжения в Израиль 7 октября. По данным разведки, Асем Абу Ракаба был убит в результате прицельного удара с истребителя, сообщила израильская армия (ЦАХАЛ) в Telegram в субботу, 28 октября.

В сообщении отмечается, что в ХАМАС Ракаба курировал вопросы, связанные с беспилотниками, парапланами и воздушной разведкой, командовал террористами, вторгшимися в Израиль, и отвечал за удары с БПЛА по постам израильской армии. Израильские военные опубликовали видео, на котором виден взрыв дома с воздуха.

Израильская армия также сообщила, что в ночь на 28 октября авиация Израиля нанесла удары по 150 подземным целям в секторе Газа, в том числе по "используемым террористами тоннелям, подземным базам и другой подземной инфраструктуре". Сообщается также о ликвидации целого ряда боевиков ХАМАС.

