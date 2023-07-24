Убившему мать подростку вынесли приговор в ВКО

15-летний житель одного из районов Восточно-Казахстанской области расправился с собственной матерью. От ее тела парень избавился так, что женщину искали почти полгода. YK-news.kz изложил историю по материалам специализированного межрайонного суда ВКО по уголовным делам, передает Kazpravda.kz .

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Али (имя изменено - прим. авт.) - младший сын в семье. Родители развелись, мать подрабатывала в областном центре, в то время как дети оставались в ауле. Вскоре старший брат ушел в армию, а Али попал в дурную компанию. Сверстники из села любили собираться на "сходки", на которых употребляли алкоголь, нюхали пары строительного клея и "балдели". Али очень быстро подсел на клей, а к 15-летнему возрасту у него сформировалась токсикоманическая зависимость.

В ту роковую пятницу прошлого августа мама вечером должна была вернуться из Усть-Каменогорска на выходные. Днем Али уже успел нанюхаться клея. Заставшая сына в изрядном опьянении, женщина стала ругать его и даже несколько раз ударила по щекам и груди. Одурманенный подросток размахнулся и закатил матери такую затрещину, что она упала на землю. Схватив булыжник, он бил до тех пор, пока не размозжил матери череп.

Момент убийства остался без свидетелей, поскольку время было позднее и сельчане уже спали. Али погрузил в тачку тело матери и ее сумку и покатил к давно пустовавшему соседнему дому, его владелица лишь изредка приезжала в село. Во дворе этого нежилого дома был туалет дачного типа — деревянная будочка над выгребной ямой. Туда и скинул парень тело матери вместе с ее сумкой, сотовым телефоном и документами.

Через несколько суток женщину объявили в розыск. Приехал бывший муж. Как ни в чем не бывало Али и вместе с братом и отцом активно участвовал в поисках матери. По истечении трех недель поиски приостановились.

Останки сельчанки нашлись спустя пять месяцев. Хозяйка заброшенного дома приехала по делам в село и обнаружила в выгребной яме нужника женскую сумку. Выловив ее и открыв, владелица участка нашла удостоверение личности женщины, пропавшей почти полгода назад. Были вызваны полицейские, которые извлекли из ямы уже разложившееся тело.

Явившийся на допрос парень практически с порога признался в убийстве матери. Показал на следственном эксперименте, как убивал, как прятал тело. Психологическая экспертиза определила, что в момент убийства подросток был в состоянии опьянения, но при этом абсолютно вменяем. Однако на момент расследования его зависимость и чувство вины уже привели к психическому расстройству.

На закрытом судебном процессе присутствовала вся семья. Старший брат парня просил судей назначить ему самое строгое наказание — пожизненное заключение в тюрьму.

Согласно информации пресс-службы областного суда, вершители закона приняли во внимание тот факт, что особо тяжкое преступление совершено подростком, и определили мерой наказания заключение в колонию для несовершеннолетних на 10 лет.