Участковый перешел границы

Есильский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении участкового инспектора полиции, обвиняемого в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу.

Cудом установлено, что в пе­риод с июля 2022 года по февраль 2023-го, выдавая себя за лицо, уполномоченное давать разрешения на приобретение, хранение, ношение гражданского оружия, участковый незаконно получил денежные средства от четырех человек. Кроме этого, он обманным путем завладел деньгами Л., обещая тому продать охотничье ружье. Своими противоправными действиями уже бывший участковый причинил ущерб на сумму 275 000 тенге.

Обвиняемый полностью признал вину, ущерб потерпевшим возместил и просил строго его не наказывать. О том же попросили и сами потерпевшие, которые, как объяснили в суде, претензий не имеют.

Прокурор просил назначить семь лет лишения свободы. Суд же учел личность подсудимого, имеющего на иждивении малолетних детей, принял во внимание, что преступления совершены участковым инспектором полиции, а также размер незаконно полученных денежных средств. В итоге бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Он также лишен звания «майор полиции».

Приговор не вступил в законную силу.