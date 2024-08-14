Бандиты орудовали под видом полицейских в двух областях РК

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Суд установил, что в 1998 году К. в преступном сговоре и из корыстных побуждений с целью вооруженного нападения на граждан и незаконного обогащения организовал и активно участвовал в деятельности устойчивой банды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК

В течение длительного времени эта сплоченная вооруженная банда, под руководством в том числе и К., неоднократно совершала групповые нападения по разработанному плану с распределением ролей каждого. Члены банды использовали форму сотрудников полиции, проблесковые маяки, жезлы, автомашины и приготовленные для замены госномера.

За год (1998-1999 г.) банда, под руководством К., совершила в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ряд особо тяжких преступлений. Участники банды останавливали автотранспорт, убивали водителей и закапывали их трупы. Используя подложный документ, К. скрывался от следствия и суда, находился в розыске. Был задержан лишь в январе 2024 года.

Вина подсудимого во вмененных преступлениях, в том числе убийстве 5 человек, доказана свидетельскими показаниями, заключениями экспертиз и приговором от 1999 года в отношении других фигурантов вооруженной банды.

«Подсудимый признан виновным по ст. 237 ч.1 УК и освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. С целью восстановления социальной справедливости и предупреждения новых преступлений подсудимый признан виновным по ст. 96 ч.2 п. «А, Ж, З, Н» УК (в ред. 1997 г.) и лишен свободы на срок 25 лет», – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.