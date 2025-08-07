В Туркестанской области полиция привлекла участников свадебного кортежа за нарушение ПДД, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В ходе мониторинга социальных сетей полиция выявила видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения водителями нескольких автомашин в Туркестанской области. Инцидент произошел в Сауранском районе во время свадебного торжества.

В ходе проверки установлены водители 5 автомобилей Mercedes-Benz, Toyota и Nexia. Все транспортные средства были задержаны и помещены на спецстоянку.

"Нарушителей привлекли к ответственности за создание аварийной обстановки, несоблюдение требований по перевозке пассажиров, управление без госномеров, нарушение правил маневрирования и другие правонарушения, повлекшие повреждение транспортных средств", - говорится в публикации.

Полиция напоминает, что закон одинаков для всех, и призывает водителей и других участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.