Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом по управлению земельными ресурсами города Астаны Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что участок длительное время не использовался по целевому назначению.

По результатам проверки землепользователю было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства в течение одного года. Однако, в установленный срок требования предписания исполнены не были: заявленный торговый центр на пустующем земельном участке так и не вырос. В связи с этим департамент обратился в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны с иском о принудительном изъятии земельного участка.

Решением суда исковые требования были удовлетворены. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам городского суда Астаны решение оставлено без изменений. Земельный участок возвращён в государственную собственность.