В столице в госфонд возвращён неосвоенный земельный участок площадью 8,9 га, ранее предоставленный для строительства торгового центра, сообщает Kazpravda.kz
Департаментом по управлению земельными ресурсами города Астаны Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что участок длительное время не использовался по целевому назначению.
По результатам проверки землепользователю было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства в течение одного года. Однако, в установленный срок требования предписания исполнены не были: заявленный торговый центр на пустующем земельном участке так и не вырос. В связи с этим департамент обратился в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны с иском о принудительном изъятии земельного участка.
Решением суда исковые требования были удовлетворены. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам городского суда Астаны решение оставлено без изменений. Земельный участок возвращён в государственную собственность.