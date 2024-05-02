Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют в Астане

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра и на пересечении Иманова-Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этой связи с 3 по 18 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра - от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью).

Также, планируется проведение ремонта покрытия на пересечении улиц А.Иманова - Республики. Перекресток будет перекрыт частично с 7 по 9 мая текущего года.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

 

#Астана #ремонт #проспект

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