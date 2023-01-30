Участок за 18 млн тенге с нарколабораторией выявили в Алматинской области

Попытку организовать масштабное производство наркотиков в Алматинской области пресекли полицейские. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«В Илийском районе Алматинской области усилиями сотрудников Департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с коллегами из Алматинской области пресечено создание нарколаборатории», – проинформировала Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.
Подозрительное строительство близ поселка Междуреченск привлекло внимание полицейских. В ходе наблюдения было установлено, что неизвестные оградили каменным забором гектар земли, завезли оборудование, которое не требуется для сельскохозяйственных нужд, подключили трансформатор к электромагистрали.
«При перевозке 20 канистр с прекурсорами полицейскими были задержаны 2 местных жителя. По показаниям задержанных, земельный участок бывшей фермы был приобретен их подельником за 18 млн тенге. На момент задержания территория была полностью подготовлена к синтезированию психоактивных веществ», – рассказала спикер.
Участок был скрыт от посторонних глаз высоким забором, построены времянка для проживания, баня, гараж, оборудованы загоны для домашнего скота, который задержанные собирались держать в качестве прикрытия.
«Было построено отдельно помещение непосредственно под лабораторию. За железной дверью расположены несколько отсеков, каждый из которых оборудован принудительной вентиляцией и мощными фильтрами. Были установлены стеллажи для выпаривания готового наркотика, завезено оборудование. Изъято промышленное оборудование и более тысячи литров прекурсоров, используемых для производства наркотиков. Возбуждено уголовное дело», – резюмировала официальный представитель МВД РК.