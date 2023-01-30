Участок за 18 млн тенге с нарколабораторией выявили в Алматинской области

Попытку организовать масштабное производство наркотиков в Алматинской области пресекли полицейские. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: polisia.kz

«В Илийском районе Алматинской области усилиями сотрудников Департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с коллегами из Алматинской области пресечено создание нарколаборатории», – проинформировала Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

Подозрительное строительство близ поселка Междуреченск привлекло внимание полицейских. В ходе наблюдения было установлено, что неизвестные оградили каменным забором гектар земли, завезли оборудование, которое не требуется для сельскохозяйственных нужд, подключили трансформатор к электромагистрали.

«При перевозке 20 канистр с прекурсорами полицейскими были задержаны 2 местных жителя. По показаниям задержанных, земельный участок бывшей фермы был приобретен их подельником за 18 млн тенге. На момент задержания территория была полностью подготовлена к синтезированию психоактивных веществ», – рассказала спикер.

Участок был скрыт от посторонних глаз высоким забором, построены времянка для проживания, баня, гараж, оборудованы загоны для домашнего скота, который задержанные собирались держать в качестве прикрытия.

«Было построено отдельно помещение непосредственно под лабораторию. За железной дверью расположены несколько отсеков, каждый из которых оборудован принудительной вентиляцией и мощными фильтрами. Были установлены стеллажи для выпаривания готового наркотика, завезено оборудование. Изъято промышленное оборудование и более тысячи литров прекурсоров, используемых для производства наркотиков. Возбуждено уголовное дело», – резюмировала официальный представитель МВД РК.