Учебный центр для казахстанских инженеров

Учебный центр, названный в честь легендарного китайского изобретателя Лу Баня, открылся на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева.

Как напомнил в ходе торжественной церемонии генеральный консул Китая в Казахстане Ян Вэй, идея создания такой мастерской была озвучена Председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Пекине на открытии зимней Олимпиады. Затем в мае 2023 года в рамках саммита «Центральная Азия – Китай» стороны заключили соглашение на государственном уровне.

– На протяжении нынешнего года лидеры наших государств неоднократно встречались и затрагивали данную тему, – отметил дипломат. – Открытие мастерской Лу Баня – важнейшее событие в развитии двусторонних отношений РК и КНР, оно будет содействовать подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для Казахстана.

По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, новый учебный центр является перспективной моделью подготовки инженерных кадров и прикладной исследовательской работы. За электромобилями – будущее и, конечно, спрос на специалистов по их обслуживанию будет расти. Сама Поднебесная является крупнейшим мировым поставщиком аккумуляторных батарей и занимает передовые позиции по производству электрокаров.

– Китай в таких сферах, как энергетика, машиностроение, автомобилестроение, альтернативная энергетика, электроника, робототехника, коммуникации, выходит на лидирующие позиции, – подчеркнул министр. – У него накоплен уникальный опыт. В ближайшие пять-шесть лет мастерские Лу Баня будут открыты как минимум еще в трех городах Казахстана. Мы рассматриваем такие направления, как автомобилестрое­ние, машиностроение, робототехника, промышленный инжиниринг, искусственный интеллект, компьютерный инжиниринг.

Мастерская представляет собой корпус, оснащенный с расчетом на прикладное обучение. В первом секторе размещены бензиновые автомобили с двигателями внутреннего сгорания плюс стенды для сервиса и диагностики: развал-схождение, шиномонтажный, балансировочный, конструкции двигателя, коробки передач и т. д.

Второй сектор посвящен электромобилям и авто с гибридным двигателем. Рядом – станция для зарядки электрокара мощностью 40 киловатт, а также станция для зарядки гибридных моделей мощностью 7 киловатт. Смонтированы два стенда, дающие представление о конструкции электромотора и управлении им.

– Отдельный стенд воспроизводит аккумуляторную батарею, – поясняет профессор международной школы инженерии Мурат Муздыбаев. – Он имеет соответствующий комплекс по зарядке аккумуляторных ячеек, управлению ими, диагностике. Это оборудование полностью соответствует тому, что установлено в автомобиле. Студенты могут изучать, в том числе снимать значения по напряжению, силе тока, сопротивлению, терморезисторам. Могут моделировать неисправности и учиться их устранять.

«Умным» бонусом к чисто технической мастерской стала система smart-room – модель, основанная на принципах беспилотного управления дорогами и автомобилями. Это макет условного урбанизированного пространства с дорожными перекрестками, развязками, инфраструктурными сооружениями. Он наглядно показывает, как с помощью датчиков, установленных на транспорте, автомобили реагируют на светофоры и препятствия. Как данные, зафиксированные видеокамерами, позволяют искусственному интеллекту управлять транспортными потоками.

Все сложное дорогостоящее оборудование предоставила китайская сторона – город Тяньцзинь. Кроме того, группа преподавателей восточноказахстанского вуза прошла стажировку в Тяньцзиньском профессиональном институте – изучали оборудование, знакомились с китайским автогигантом Haval, побывали в национальном центре испытания и сертификации автомобилей.

Теперь главная задача – обучить передовым технологиям студентов. По словам профессора, переход на электромобили открывает новые горизонты – можно применять все электроустройства по контролю и безопасности движения, обеспечению комфорта. На повестке дня следующий этап – передача функ­ций по управлению автомобилем искусственному интеллекту.

– По Казахстану проходят пять железных и шесть автомобильных дорог, – отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. – Наша страна является крупнейшим транзитным мостом между Европой и Азией. Казахстану нужны профессионалы, умеющие обслуживать все виды транспорта, включая гибридные автомобили и электромобили. Мастерская Лу Баня позволит подготовить таких специалистов и стать одним из центров компетенций по развитию автомобильной инженерии. Это новая модель интеллектуального взаимодействия.

Справка «КП»: Лу Бань – легендарный китайский мастер-изобретатель. По преданиям, именно он придумал многие ручные приспособления, которые используются и по сей день.

В Поднебесной система мастерских Лу Баня служит кузницей кадров для таких отраслей, как автоматизированные системы управления, энергетика, строительство, транспорт, связь, IT и другие.