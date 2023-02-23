Ученые многих стран уже давно сошлись во мнении: парное кобылье молоко (саумал) и кумыс обладают уникальными свойствами для исцеления организма
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
Кобылье парное молоко по своему составу и свойствам максимально приближено к грудному. А согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, именно оно – лучшее питание для ребенка в первый год жизни. Между тем не менее трети грудных детей с первых дней жизни нуждаются в дополнительной прикормке. Нередки случаи, когда малыша приходится переводить на смеси.
Сегодня производители могут предложить большой выбор продуктов искусственного питания. Но даже лучшие заменители не содержат «живых» биологически активных веществ, необходимых младенцу, нередко вызывают расстройство пищеварения, аллергию, диатезы.