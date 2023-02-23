Ученые многих стран уже давно сошлись во мнении: парное кобылье молоко (саумал) и кумыс обладают уникальными свойствами для исцеления организма

Сегодня производители могут предложить большой выбор продуктов искусственного питания. Но даже лучшие заменители не содержат «живых» биологически активных веществ, необходимых младенцу, нередко вызывают расстройство пищеварения, аллергию, диатезы.

Кандидат сельскохозяйственных наук Нуржан Мулдаханов уверен, что сама природа приходит на помощь человеку в решении этой проблемы. Много лет он занят исследованием пользы кобыльего молока для кормления малышей с самого их рождения.

– Саумал практически полнос­тью соответствует женскому молоку по составу белков, содержанию сахара и ряду других компонентов, – говорит ученый.

Будучи школьником, Нуржан все каникулы проводил на Пятимарском племконезаводе. Любовь к этим умным, красивым и сильным животным передалась ему с генами.

– Наш племзавод гремел на весь Союз, ведь именно здесь была выведена знаменитая кушумская порода, созданная путем сложного скрещивания помесей от казахских аборигенных кобыл с жеребцами заводских пород в условиях круглогодичного пастбищного содержания. Эта работа велась более 40 лет.

Отец работал на племзаводе старшим табунщиком. В 1949 году ему в числе других работников завода лично вручил благодарность Семен Буденный, который возглавил восстановление в стране этой отрасли.

– Все летние каникулы я проводил на заводе, ухаживал за жеребятами, наблюдал за ними, – продолжает Нуржан Рахимович. – Часто даже на обед не ходил, довольствовался кружкой парного молока. Поэтому осенью за парту садился не смуглым, как все друзья-одноклассники, а розовощеким, будто городской житель.

Такая «производственная прак­тика» и определила выбор профессии. В аспирантуре научным руководителем Нуржана Мулдаханова стал профессор Всесоюзного (сегодня – Всероссийского) научно-исследовательского института коневодства, один из разработчиков кушумской породы Юрий Барминцев. Тему для диссертации молодому специалисту из Казахстана он дал непростую, с которой до этого никто не справился, – совершенствование методов отбора кобыл для кумысных ферм в условиях табунного коневодства.

Нуржан Рахметович успешно защитился. Темой дальнейших научных исследований стало применение кобыльего молока в детском питании.

– Вскармливание младенцев молоком кобыл практикуется с давних времен. Под действием желудочного сока оно не сворачивается, как коровье, в творожистую массу, которую не принимает пищеварительная система ребенка. Незаменимых для детского организма аминокислот и лактозы в молоке кобыл столько же, сколько и в грудном, – говорит ученый. – Но если в сельской местности упот­ребление парного кобыльего молока не составляет большого труда, то для городских жителей проблемой становится организация поставки этого продукта, так как время его использования очень ограничено. Кроме того, каждая партия должна пройти лабораторные исследования.

Несколько лет Нуржан Мулдаханов по собственной инициативе поставляет саумал для питания маленьким жителям Дома мамы в Уральске. С крестьянскими хозяйствами «Нур-Тилек» и «Горбачев» достигнуты договоренности по выделению нескольких литров молока в день.

Нельзя допускать при хранении и транспортировке молока потери его биологически активных качеств. Технология этого процесса постоянно совершенствуется. Молоко из доильных бидонов фильтруют, быстро охлаж­дают, разливают в емкость, в которой оно будет перевозиться, и помещают в ванну с ледяной водой. Таким образом обеспечивается нулевая температура во время транспортировки. При соблюдении такого режима молоко можно хранить 12 часов и поставлять в «детские кухни» дважды в сутки.

В этом деле нет ни праздников, не выходных. Организация гарантированной поставки саумала в соцучреждения – родильные дома, больницы, дома малютки – должна осуществляться за счет средств из бюджета, считает ученый. Но перед этим необходимо провести дополнительные исследования.

А это также требует значительных финансовых вложений, например, на приобретение специально оборудованного транспорта, на ГСМ, на закуп молока на фермах, на оплату исследований в лабораториях. Выделение необходимых средств на эти цели может осуществляться в рамках грантового финансирования научных проектов.

Ученый также уверен, что исследования в данном направлении позволят в дальнейшем наладить переработку кобыльего молока, при этом сохранив все целебные и питательные качест­ва, продлить срок годнос­ти продукта и тем самым расширить сферу его применения. Раньше таких возможностей у Казахстана не было, сейчас они появились. Правда, пока только в других регионах, где уже налажено производство сублимированного кобыльего молока.

Востребованность в целебном напитке должна стать стимулом и для крестьянских хозяйств области. Сегодня лишь одно из них, КХ «Горбачев», специализируется на круглогодичной дойке кобыл, остальные доят лишь с весны до осени.

– В Западно-Казахстанской области есть кумысные фермы. Их опыт и нужно использовать, естественно, самых благополучных в санитарном плане. Лошади для таких ферм должны отбираться ветеринарами самым тщательным образом. Следует держать под особым контролем рационы животных. Ведь качест­во молока зависит от корма. Во избежание нежелательных привкусов и для стабилизации биохимического состава молока пастбища должны быть с соответствующей растительностью. Так, основу летнего рациона кобыл должна составлять свежая трава или сечка зеленой кукурузы, а зимнего – хорошее злаковое или злаково-бобовое сено. При замене одних кормов другими вкус молока заметно меняется, что неприемлемо для питания младенцев.

Акцент ученый делает на разведении лошадей кушумской породы мясо-молочного направления. При минимальных экономических затратах, круглогодичном пастбищном содержании кобылицы способны в сутки давать от 15 до 22 литров молока. Сейчас в Западном Казахстане 12 крупных хозяйств, где содержат племенных лошадей этой породы.