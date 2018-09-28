В мире
Ученые назвали причину возникновения холестериновых бляшек в сосудах
Японские молекулярные биологи создали особую краску, которая позволила им проследить за процессом формирования холестериновых бляшек в сосудах и узнать чуть больше о причинах их появления, сообщает Iz.ru.

"Теперь мы можем очень точно следить за тем, как много бляшек присутствует в сосудах и как быстро они растут", – рассказал Митито Хамада из университета Цукубы (Япония), которого цитирует журнал Scientific Reports.

По его словам, данный эксперимент подтвердил, что на формирование бляшек оказывает влияние курение, неправильная диета и отсутствие регулярных физических нагрузок. Кроме того, теперь можно будет быстро проверить, работают ли очищающие сосуды от холестерина лекарства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов остаются одними из главных причин смерти людей в большинстве стран мира. Развитие данных заболеваний начинается со скопления холестерина на стенках сосудов, что через некоторое время приводит к их утолщению, накоплению в них кальция и потере гибкости.

В феврале стало известно, что ежедневное употребление шоколада снижает давление и уровень холестерина, укрепляет сосуды и защищает сердце. При этом нет никакой разницы, какого он цвета – белый или черный.

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