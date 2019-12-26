Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания

В мире
Фото с сайта vividscreen.info
Американские ученые опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine обзор исследований, посвященных влиянию на здоровье человека прерывистого голодания, передает Ria.ru.   

Суть прерывистого голодания – в частичном ограничении времени приема пищи. Это может быть ежедневное питание, но только в течение ограниченного периода времени – например с 8 до 14 часов, либо выделение двух разгрузочных дней в неделю.

Обзор подготовили Марк Маттсон (Mark Mattson) нейробиолог из Университета Джонса Хопкинса и Рафаэль де Кабо (Rafael de Cabo) из Национального института старения США в рамках Программы внутренних исследований Национального института здравоохранения.

Марк Маттсон изучает прерывистое голодание в течение 25 лет и сам уже 20 лет придерживается этого режима питания, который, по его мнению, способствует улучшению когнитивных функций и защищает от неврологических заболеваний, повышает чувствительность к инсулину, предотвращая развитие диабета второго типа, понижает кровяное давление и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает работу иммунной системы и продлевает жизнь в целом.

Множество исследований на животных и людях показали, что чередование между периодами потребления пищи и голоданием поддерживает клеточное здоровье. Ученые считают, что такой режим питания является естественным, так как у наших предков периодически возникал дефицит пищи, и внутренние процессы в организме, называемые метаболическим переключением, настроены именно на этот режим.

В периоды дефицита калорий на основе сахара клетки начинают расходовать внутренние жиры – перерабатывать их в энергию в результате более медленного метаболического процесса. Нормальная работа "метаболического переключателя" улучшает регуляцию сахара в крови, повышает устойчивость к стрессу и подавляет воспаление.

В четырех исследованиях на животных и людях было также обнаружено, что прерывистое голодание понижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое. Все больше появляется свидетельств того, что такой режим питания снижает риск развития ожирения и диабета даже больше, чем низкокалорийная диета.

Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга. У людей, придерживающихся этой формы диеты в течение двух лет, отмечались признаки улучшения памяти и когнитивных способностей. Адаптивная реакция клеток на перерывы в питании повышает их способность справляться со стрессом и противостоять болезням.

Исследования на животных, проведенные в лаборатории Маттсона, показали, что прерывистое голодание приводит к следующим позитивным сдвигам в организме: 1) улучшение регуляции глюкозы; 2) потеря брюшного жира с поддержанием мышечной массы; 3) снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений; 4) улучшение памяти и двигательной функции; 5) защита нейронов головного мозга от дисфункции и дегенерации на животных моделях болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, инсульта и болезни Хантингтона.

"В ближайшее время нужно рассмотреть возможность добавления информации о прерывистом голодании в учебные планы медицинских школ наряду со стандартными советами о здоровом питании и физических упражнениях", – приводятся в пресс-релизе университета слова ученого.

Популярное

Все
Курултай: логика преемственности и ответственности
Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 гг: на ремонт электростанций выделено 384 млрд теңге
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Али Ахмедов поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула чемпиона мира
Более 700 тыс. человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Хунся»
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Курултай - это возможность услышать друг друга
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
Подозреваемого в наркопреступлении экстрадировали из Грузии
Безопасность важнее лайков: в МВД обратились к казахстанским подросткам
Токаев поздравил нового премьера Великобритании и Северной Ирландии
Исполнение поручений Президента: в регионах модернизируют инфраструктуру и развивают соцсферу
Почти 115 тысяч гектаров леса сгорело во Франции
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау
Аким Атырауской области доложил Президенту об экономической ситуации в регионе
10 новых говорящих дронов поступили на вооружение полиции в ВКО
В посольстве Китая состоялся прием по случаю 99-й годовщины основания Народно-освободительной армии КНР
Почти 2 млрд тенге «заработал» костанаец на незаконных операциях с криптовалютой
Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни июля
Премьер поздравил Токтара Аубакирова от имени Президента с 80-летием
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Что туристам можно увидеть в Мангистау
Большие перспективы для села
Готовить специалистов нового поколения
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Дорога к звездам начинается на Земле
Пенсионные накопления – под защитой государства
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
Платежи по единому QR-коду стали доступны всем казахстанцам
С тремя медалями завершили казахстанские «классики» турнир в Будапеште
По поручению Президента РК началось строительство расширенного участка дороги Алматы - Бишкек
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Плюс один новый завод в Казахстане
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане

Читайте также

Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Мощный шторм обрушился на Стамбул
Электросети не выдерживают нагрузки из-за жары в Кыргызстане
Опыт НОК Казахстана включили в число лучших мировых практик

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]