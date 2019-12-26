Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания

"В ближайшее время нужно рассмотреть возможность добавления информации о прерывистом голодании в учебные планы медицинских школ наряду со стандартными советами о здоровом питании и физических упражнениях", – приводятся в пресс-релизе университета слова ученого.



Исследования на животных, проведенные в лаборатории Маттсона, показали, что прерывистое голодание приводит к следующим позитивным сдвигам в организме: 1) улучшение регуляции глюкозы; 2) потеря брюшного жира с поддержанием мышечной массы; 3) снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений; 4) улучшение памяти и двигательной функции; 5) защита нейронов головного мозга от дисфункции и дегенерации на животных моделях болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, инсульта и болезни Хантингтона.