Ученые сообщили о высокой смертности в дни рождения
Американские ученые установили, что риск умереть в свой день рождения существенно больше, чем в остальные дни года. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
По их оценке, риск смерти повышают несчастные случаи во время вечеринок, сопровождающих празднование дня рождения, а также самоубийства.
К несчастным случаям приводят, как правило, злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами, а к самоубийствам – депрессия. Как отмечают ученые, в свой день рождения люди склонны отклоняться от своего привычного режима и начинают вести себя иначе.
К такому выводу специалисты пришли, изучив данные о смерти 25 млн человек в возрасте старше 14 лет. Из них 73 266 скончались в собственный день рождения.
Это почти на 7% выше, чем ожидали эксперты, учитывая, что ежедневная средняя смертность – 68 493 человека.