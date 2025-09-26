Ученые всегда должны быть в фарватере созидания – Токаев

Глава государства на заседании Национального совета по науке и технологиям затронул вопрос повышения грамотности населения в финансовой, информационной, цифровой и других областях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По мнению Президента, ученые всегда должны быть в фарватере созидания.

«Сейчас стало много людей, которые через социальные сети поучают других. Немало среди них тех, кто распространяет дезинформацию и вводит общество в заблуждение. Оказавшись под негативным влиянием таких несознательных, руководствующихся корыстными интересами лиц, некоторые молодые люди публикуют в интернете разного рода сплетни или провокационные материалы, сеющие раздор в обществе. Но здесь есть один нюанс. Соответствующие ведомства, используя современные технологии, устанавливают личность и место проживания лиц, распространяющих подобные деструктивные записи. С такими молодыми людьми, учитывая их возраст, пока проводится разъяснительная работа», - подчеркнул Президент Токаев.

Однако, продолжил Глава государства, если такие действия будут продолжаться, соответствующим органам придется принять иные меры в рамках концепции «Закон и Порядок». В такой ситуации ученым не пристало отмалчиваться. Они должны вести всестороннюю разъяснительную работу среди молодежи и в обществе в целом.

«Никто не утверждает, что деятельность Правительства и акимов безупречна. Но, высказывая критику, нужно делать это взвешенно и рассудительно, не доводя до раздора и провокаций. Стабильность в стране – важнейший приоритет. Общественное мнение по различным актуальным вопросам должно формироваться на основе позиции квалифицированных специалистов», – сказал Президент.

Также Глава государства обратил особое внимание на просветительскую миссию ученых.

«Вы глубоко знаете свою сферу, понимаете суть и значение проводимой работы. Крайне важно доводить эти знания до молодых людей, формируя среди них социальный оптимизм. Несмотря на такое непростое время, мы идем правильным курсом. Наша страна уверенно движется вперед, преодолевая все трудности», - подчеркнул Глава государства.  

За пять лет объем ВВП страны вырос с 181 до 291 млрд долларов. Только за 8 месяцев этого года рост экономики составил 6,5%. Международные резервы страны и активы Национального фонда превысили 116 млрд долларов. В частности, международные резервы Казахстана достигли рекордной отметки в 54,6 млрд долларов. Все это признают другие государства и авторитетные организации.

Так, агентство Standart and Poors изменило прогнозный рейтинг развития страны со «стабильного» на «позитивный». Доверие мирового сообщества к Казахстану доказывает, что страна идет правильным путем. Но нужно четко понимать,  отметил Президент, что высокие позиции в международных рейтингах – это не самоцель для нас и, тем более, не повод почивать на лаврах.

«Наша главная задача – неуклонное повышение благосостояния народа и усиление конкурентоспособности страны. Именно поэтому мы твердо следуем тернистой дорогой реформ, которая часто сопряжена с трудностями и болезненными преобразованиями. По-другому реальный прогресс страны невозможен. У нас общая цель – строительство Справедливого, Сильного, Чистого и Безопасного Казахстана. Уверен, научное сообщество внесет существенный вклад в ее достижение», – подытожил Глава государства.

#Токаев #наука #Акорда #ученый

