Ученый, политик, аграрий

Гани Калиев родился 19 июля 1938 года в ауле Бельбасар Чуйского района Джамбулской области. В 1962-м окончил экономический факультет Киргизского государственного университета по специальности «экономика сельского хозяйства». В 1967 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (аспирантура, кандидатская диссертация на тему «Производственные типы овцеводческих совхозов Алматинской области и перспективы их развития»). Доктор экономических наук (1980), профессор (1986), академик ВАСХНИЛ (1991), иностранный член Российской академии наук.

Вклад Гани Калиева в агроэкономическую науку Казахстана­ сложно переоценить. На заре независимости молодой рес­публики он становится первым президентом Казахской академии сельскохозяйственных наук (1991–1996).

– Аграрная наука Казахстана понесла тяжелую утрату. Казалось, что Гани Алимович присутствовал в моей жизни всегда. Мне посчастливилось познакомиться с этим выдающимся ученым в самом начале моей трудовой деятельности, и на протяжении более сорока лет он был моим наставником, коллегой, я всегда испытывал к нему чувство уважения и благодарности, – говорит доктор сельскохозяйственных наук, профессор Абдирахман Омбаев. – Это был человек высоких убеждений, он всегда отстаивал свою гражданскую позицию, проявлял внимание и уважение к коллегам, умел создавать вокруг себя такую научную среду, в которой генерировались самые смелые и неожиданные идеи. Он всегда работал на результат. За его убежденность и стремление к достижению поставленных задач Гани Алимович пользовался большим авторитетом и уважением как отечественных, так и зарубежных ученых. Убежден, что научные достижения Гани Алимовича и его научной школы будут использоваться для решения вопросов продовольственной безопасности страны.

Основное направление научной деятельности Гани Калие­ва – проблемы повышения эффективности овцеводства. Гани Калиев обосновал новые теоретико-методологические подходы к повышению эффективности овцеводства по природно-­экономическим зонам республики, основные параметры производственных типов овцеводческих совхозов, организационно-производственных структур различных межхозяйственных предприятий и формирований, которые легли в основу специализации сельхозпредприятий республики.

Ученый был твердо убежден, что состояние овцеводства зависит не только от селекционных достижений и кормообеспеченности, но и от эффективности вновь создаваемых организационных форм хозяйствования, в том числе от получившего развитие фермерства.

Именно он разработал и внедрил в практику сельского хозяйства рекомендации и предложения по углублению отношений собственности и развитию новых форм хозяйствования, реформированию земельных отношений, развитию интеграции, совершенствованию финансово-кредитной, налоговой и ценовой политики, обеспечению продовольственной безопасности страны, социальным проблемам села.

Гани Калиев является автором более 300 научных трудов.