Ученый, политик, аграрий Статьи 14 марта 2024 г. 1:30 94 На 86-м году жизни скончался политический деятель, экс-депутат Верховного совета и Мажилиса Парламента РК, академик НАН РК, бывший председатель политической партии «Ауыл» Гани Калиев. фото из архива "КП" Гани Калиев родился 19 июля 1938 года в ауле Бельбасар Чуйского района Джамбулской области. В 1962-м окончил экономический факультет Киргизского государственного университета по специальности «экономика сельского хозяйства». В 1967 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (аспирантура, кандидатская диссертация на тему «Производственные типы овцеводческих совхозов Алматинской области и перспективы их развития»). Доктор экономических наук (1980), профессор (1986), академик ВАСХНИЛ (1991), иностранный член Российской академии наук. Вклад Гани Калиева в агроэкономическую науку Казахстана сложно переоценить. На заре независимости молодой республики он становится первым президентом Казахской академии сельскохозяйственных наук (1991–1996). – Аграрная наука Казахстана понесла тяжелую утрату. Казалось, что Гани Алимович присутствовал в моей жизни всегда. Мне посчастливилось познакомиться с этим выдающимся ученым в самом начале моей трудовой деятельности, и на протяжении более сорока лет он был моим наставником, коллегой, я всегда испытывал к нему чувство уважения и благодарности, – говорит доктор сельскохозяйственных наук, профессор Абдирахман Омбаев. – Это был человек высоких убеждений, он всегда отстаивал свою гражданскую позицию, проявлял внимание и уважение к коллегам, умел создавать вокруг себя такую научную среду, в которой генерировались самые смелые и неожиданные идеи. Он всегда работал на результат. За его убежденность и стремление к достижению поставленных задач Гани Алимович пользовался большим авторитетом и уважением как отечественных, так и зарубежных ученых. Убежден, что научные достижения Гани Алимовича и его научной школы будут использоваться для решения вопросов продовольственной безопасности страны. Основное направление научной деятельности Гани Калиева – проблемы повышения эффективности овцеводства. Гани Калиев обосновал новые теоретико-методологические подходы к повышению эффективности овцеводства по природно-экономическим зонам республики, основные параметры производственных типов овцеводческих совхозов, организационно-производственных структур различных межхозяйственных предприятий и формирований, которые легли в основу специализации сельхозпредприятий республики. Ученый был твердо убежден, что состояние овцеводства зависит не только от селекционных достижений и кормообеспеченности, но и от эффективности вновь создаваемых организационных форм хозяйствования, в том числе от получившего развитие фермерства. Именно он разработал и внедрил в практику сельского хозяйства рекомендации и предложения по углублению отношений собственности и развитию новых форм хозяйствования, реформированию земельных отношений, развитию интеграции, совершенствованию финансово-кредитной, налоговой и ценовой политики, обеспечению продовольственной безопасности страны, социальным проблемам села. Гани Калиев является автором более 300 научных трудов. #память #утрата #Гани Калиев