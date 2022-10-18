Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство

Учить школьников уважать семью и правилам поведения предложил Смаилов

Вопросы профилактики бытового насилия рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz.

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что решение проблемы домашнего насилия требует комплексного подхода. При этом важно, чтобы предлагаемые шаги и нововведения, особенно меры законодательного характера, обсуждались с общественностью. В этом вопросе необходима единая позиция госорганов, неправительственных организаций и экспертов.

«Для создания атмосферы общественной нетерпимости к проявлению семейно-бытового насилия необходимо шире использовать возможности социальных сетей и средств массовой информации. Следует также обратить внимание на вопросы реабилитации лиц, подвергшихся насилию. Им необходима не только медицинская, но и психологическая, правовая помощь квалифицированных специалистов», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер также отметил, что в регионах необходимо проводить широкую информационную кампанию по формированию нетерпимости к бытовому насилию и укреплению семейных ценностей.

«Министерству просвещения нужно предусмотреть школьные «часы» по привитию детям норм уважения к семье и правил поведения дома», — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, следует принять меры по расширению сети кризисных центров для жертв бытового насилия, центров временной адаптации и наркологических учреждений для принудительного лечения.

Премьер-министр также поручил разработать типовые правила медико-социального учета неблагополучных семей, нуждающихся в помощи государства.

«Совместно с акиматами надо проанализировать данные Цифровой карты семьи для выявления семей в зоне риска и проведения с ними адресной профилактической работы», — подчеркнул он.

В заключение Алихан Смаилов поручил упростить процедуры направления на принудительное лечение, с учетом международного опыта выработать предложения по применению к правонарушителям мер психологической терапии, а также в рамках разработки поправок по ужесточению ответственности за бытовое насилие провести разъяснительную работу среди населения.

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