Такую инициативу он озвучил на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

По мнению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, культурно-гуманитарная сфера неизменно выступает ключевым звеном, связывающим наши государства. В данном контексте он считает важным поддерживать развитие креативных индустрий, которые объединяют традиции и инновации, историческое наследие и современные технологии.

– Казахстан тоже пытается предпринимать усилия для развития данной сферы. Добавленная стоимость нашего креативного сектора превысила 2 млрд долларов, в нем занято 143 тысячи человек. Креативные индустрии дают ощутимый экономический эффект, но, что крайне важно, стали эффективным инструментом культурной дипломатии, нацеленной на укрепление уз дружбы и добрососедства между нашими странами. Потенциал стран СНГ в данной отрасли огромен. Предлагаю на базе Межгосударственного фонда СНГ по гуманитарному сотрудничеству учредить Ассоциацию креативных индустрий. Ее главной миссией могла бы стать поддержка молодых талантов, реализация совместных проектов, формирование экосистемы креативной экономики, – предложил Глава государства.