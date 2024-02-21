Учредить день национальной одежды предложил депутат

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Этот день станет основой для популяризации наших культурных ценностей и патриотизма среди подрастающего поколения, полагает депутат.

Он также предложил включить национальные элементы в одежду госслужащих и работников ЦОНов.

Вместе с тем, Даулет Мукаев просит уделить приоритетное внимание отечественным предпринимателям, производящим национальную одежду, путем выделения грантов.

По его словам, необходимо разработать и внедрить стандарт национальной одежды, которую носят школьники, и обязательно отразить национальный колорит в формах граждан, посещающих различные международные соревнования (научные олимпиады, спорт).

Даулет Мукаев хочет, чтобы ношение национальной одежды не ограничивалось отдельными событиями, а стало трендом.