Учредить день национальной одежды предложил депутат

Свой запрос мажилисмен Даулет Мукаев адресовал вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой, передает Kazpravda.kz
Этот день станет основой для популяризации наших культурных ценностей и патриотизма среди подрастающего поколения, полагает депутат.
Он также предложил включить национальные элементы в одежду госслужащих и работников ЦОНов.
Вместе с тем, Даулет Мукаев просит уделить приоритетное внимание отечественным предпринимателям, производящим национальную одежду, путем выделения грантов.
По его словам, необходимо разработать и внедрить стандарт национальной одежды, которую носят школьники, и обязательно отразить национальный колорит в формах граждан, посещающих различные международные соревнования (научные олимпиады, спорт).
Даулет Мукаев хочет, чтобы ношение национальной одежды не ограничивалось отдельными событиями, а стало трендом.
– Учитывая, что национальная одежда является основным оружием культурного фронта, силой, влияющей на сознание народа, к этому вопросу нельзя относиться поверхностно. Национальная одежда – это символ, олицетворяющий наш национальный код (прим. автора - перевод с казахского),– убежден мажилисмен.