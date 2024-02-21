Учредить день национальной одежды предложил депутат

Культура и общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Свой запрос мажилисмен Даулет Мукаев адресовал вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой, передает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz

Этот день станет основой для популяризации наших культурных ценностей и патриотизма среди подрастающего поколения, полагает депутат.

Он также предложил включить национальные элементы в одежду госслужащих и работников ЦОНов. 

Вместе с тем, Даулет Мукаев просит уделить приоритетное внимание отечественным предпринимателям, производящим национальную одежду, путем выделения грантов.

По его словам, необходимо разработать и внедрить стандарт национальной одежды, которую носят школьники, и обязательно отразить национальный колорит в формах граждан, посещающих различные международные соревнования (научные олимпиады, спорт).

Даулет Мукаев хочет, чтобы ношение национальной одежды не ограничивалось отдельными событиями, а стало трендом. 

–  Учитывая, что национальная одежда является основным оружием культурного фронта, силой, влияющей на сознание народа, к этому вопросу нельзя относиться поверхностно. Национальная одежда – это символ, олицетворяющий наш национальный код (прим. автора - перевод с казахского),–  убежден мажилисмен.

 

#праздник #госслужащие #казахи #национальная одежда #айдентика

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