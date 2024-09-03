Премьер дал указания по усилению общественной безопасности

В ходе заседания правительства по вопросу реализации послания президента особое внимание было уделено снижению количества правонарушений и ДТП, передает Kazpravda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что это еще одна задача, озвученная главой государства в послании.
«Министерству транспорта поручаю обеспечить создание безопасной дорожной инфраструктуры с внедрением интеллектуальных систем, а также до конца года выработать новые механизмы эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра автотранспорта.
Перед МВД поставлена задача по разработке совместно с заинтересованными госорганами за 2 месяца комплекса мер для эффективной борьбы и профилактики правонарушений.
Также должна быть активизирована работа по продвижению законопроекта, предусматривающего поправки по противодействию наркопреступности», - отметил премьер-министр.