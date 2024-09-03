Премьер дал указания по усилению общественной безопасности

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что это еще одна задача, озвученная главой государства в послании.

«Министерству транспорта поручаю обеспечить создание безопасной дорожной инфраструктуры с внедрением интеллектуальных систем, а также до конца года выработать новые механизмы эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра автотранспорта.

Перед МВД поставлена задача по разработке совместно с заинтересованными госорганами за 2 месяца комплекса мер для эффективной борьбы и профилактики правонарушений.

Также должна быть активизирована работа по продвижению законопроекта, предусматривающего поправки по противодействию наркопреступности», - отметил премьер-министр.