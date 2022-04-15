В Костанае расширяется сеть групп и классов с государственным языком обучения в образовательных учреждениях.

В 2011 году, когда в стране стартовала Госпрограмма развития и функционирования языков, рассчитанная до конца 2019 года, ставилась принципиально важная для Казахстана задача – обеспечение полномасштабного функционирования государственного языка. Тогда же была определена цель – 90% населения должны знать казахский язык. И хотя использовались различные варианты и пути, в том чис­ле разработка методологии, расширение сети государственных и негосударственных центров обучения языку, достичь поставленных задач так и не удалось.

В 2019 году в Костанае нашли собственное решение, основанное на потребнос­ти населения. Исследования показали, что спрос на группы и начальные классы с государственным языком обучения в детских садах и школах областного центра намного превышает предложения. Тогда и решено было выбрать именно этот путь: в регионе разработали «дорожную карту» по увеличению мест с казахским языком обучения в образовательных учреждениях города.

Пожалуй, это один из эффективных способов. Ведь специалистами давно доказано, что начиная с трехлетнего возраста дети могут осваивать как родные одновременно два языка, причем это не доставляет им никаких проблем или трудностей. К тому же в семье не изучают грамматику языка, а набирают лишь лексический запас. В случае с образовательными учреждениями осваиваются сразу два направления.

Несмотря на то что «дорожная карта» в Костанае рассчитана на

2020–2025 годы, ее реализация началась уже в 2019 году. Тогда открыли две группы на 40 мест с государственным языком обучения в двух детских садах города.

– Еще пять групп на 100 мест были открыты в пяти детских садах в 2020 году, а в 2021-м еще девять групп на 182 места. Итого получается, что за пос­ледние три года количество групп в ясли-садах с государственным языком обучения увеличилось на 16 единиц. В текущем году откроются еще четыре группы на 72 мес­та, – уточнила руководитель отдела образования города Костаная Гульсим Уразбаева. – Если говорить о соотношении групп, то во всех садах оно разное и зависит от разных факторов, главный из которых – контингент, проживаю­щий в данном микрорайоне. К примеру, в ясли-саду № 2 в 2021 году на 11 групп приходилась одна группа с государственным языком обуче­ния, к 2025 году согласно карте здесь будут функцио­нировать четыре группы и семь групп с русским языком обучения. В ясли-саду № 54 в 2021 году работали 12 групп с русским языком, к 2025 году здесь планируется создание четырех групп с казахским и восемь с русским языками обучения. В ясли-саду № 8 запланировано по шесть групп на каждый язык обучения.

Кстати, в последние годы в Костанае отмечена тенденция, когда не только казахи, но и русские, украинцы, корейцы, представители других этнических групп приводят своих детей в казахские детсады. В каждом дошкольном учреждении наберется с десяток, а то и более таких дошколят, посещающих группы с казахским языком обучения.

Аналогичная работа проводится и в школах. За пос­ледние три года в среднем образовании появилось четыре новых класса с государственным языком обуче­ния. Это 1-й класс и класс предшкольной подготовки (КПП) в Дружбинской средней школе и два класса на базе ОШ № 27.

– Также в рамках «дорожной карты» с 2020 года для учащихся начального звена и классов предшкольной подготовки при школах организованы группы прод­ленного дня. На сегодня такие группы функционируют на базах семи школ города. Здесь дети отдыхают после уроков, играют и готовят домашнее задание.

Работа в данном направлении будет продолжена. Так, в текущем году, согласно «дорожной карте» планируется открытие двух первых классов с государственным языком обучения на базе физико-математического лицея, – рассказала Гульсим Уразбаева.

В Костанае надеются, что шаг за шагом выполнят все намеченные планы, и через несколько лет регион станет одним из тех, где подавляю­щее большинство хорошо говорит на казахском.