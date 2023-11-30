«Уэмбли» для сельчан

Реновация стадиона им. Б. Онгарова в селе Балпык-Би стартовала в сентябре текущего года. Вместо старого покрытия уложили новый искусственный пятислойный газон, соответствующий всем технологическим требованиям, установили сертифицированные футбольные ворота, доставленные прямиком из Италии. Общая стоимость строительных работ составила 197 млн 800 тыс. тенге. Но на местной казне это никак не отразилось: реконструкция проведена на спонсорские средства в рамках программы модернизации футбольных полей ALAÑ.

Согласно поручению Главы государства по развитию и доступности массового спорта, Казахстанская федерация футбола совместно с УЕФА нынешним летом запустила проект, в рамках которого в течение трех лет по стране запланирована реновация 20 спортивных объек­тов. В число счастливчиков вошла и площадка Коксус­кого района.

В торжественном открытии обновленного стадиона приняли участие главный тренер национальной сборной по футболу Магомед Адиев, президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов и аким области Жетысу Бейбит Исабаев. Развитие детского футбола в регионах – это основа здорового образа жизни, популяризация массового спорта, а также возможность раскрыть потенциал юных дарований, уверены собравшиеся.

– Мы всегда должны искать свои таланты с низов, – подчеркивает Магомед Адиев. – И обновленное поле, безусловно, поможет ребятишкам отвлечься от гаджетов и чаще заниматься футболом. Больше таких площадок по стране и массовое увлечение этим видом спорта дадут нам возможность вырастить много достойных, «больших» футболистов.

По словам организаторов проекта ALAÑ, главная цель – обеспечить подрастающее поколение футбольными полями, соответствую­щими стандартам УЕФА. Это поможет улучшать спортивную инфраструктуру, приобщать ребят к спорту и укреплять их здоровье, избегая травм и проблем с суставами и позвоночником в будущем.

Первой игрой на новом поле стал товарищеский матч между командами «Жетысу» и сборной Коксуского района. Также в ходе праздника футбола местным ребятам подарили сотню мячей.