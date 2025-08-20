За такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 16 июля 2025 года Глава государства подписал Закон, которым в Уголовный кодекс введена новая статья 115-1 — «Сталкинг».

Сталкинг – незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред.

«Впервые в отечественном законодательстве за такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток. Если сталкинг сопровождается насилием, угрозами, шантажом, нарушением неприкосновенности частной жизни, деяния будут квалифицироваться дополнительно по другим статьям УК РК. Важно знать, что уголовное преследование по статье сталкинг начинается при наличии реального вреда – например, нарушения права на частную жизнь, ограничений свободы передвижения или психологического давления», – проинформировали в надзорном органе.

Цель введения ответственности – защита жертв на ранней стадии и формирование нулевой терпимости к насильственным и агрессивным формам поведения.

Следует подчеркнуть, что под признаки сталкинга не подпадают законные действия правоохранительных органов, осуществляемые в пределах своей компетенции.

Генпрокуратура призывает граждан не оставаться равнодушными к проявлениям сталкинга. При возникновении подобных ситуации необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.