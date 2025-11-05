Он отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях и был похищен преступной группой

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Департамент АФМ по ЗКО проводит расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, сообщает Kazpravda.kz

Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.

«За участие в таких действиях вовлечённые лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США. Через данные счета переводились деньги, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге», – говорится в публикации.

В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.

Организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, добавили в АФМ.