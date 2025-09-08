В ходе выступления на совместном заседании палат Парламента с ежегодным Посланием народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что важным инструментом защиты бизнеса от избыточных проверок должен стать Реестр обязательных требований, сообщает Kazpravda.kz

- Доля малого и среднего бизнеса в ВВП уже приблизилась к 40%, а в структуре занятости – почти к 50%. Это неплохие показатели. Но без дальнейшего системного развития данного сектора нам не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни. Не секрет, что из более двух миллионов действующих субъектов малого бизнеса производством занимаются менее шести процентов. В сегменте среднего бизнеса этот показатель выше, но оптимизма не вызывает.

В прошлом году мною был подписан Указ «О мерах по дальнейшей либерализации экономики», который заложил фундамент для перехода к более открытой модели регулирования, ориентированной на бизнес. Но Указ полностью не выполняется. В повестке дня по-прежнему стоит вопрос оживления предпринимательской инициативы, поэтому следует модернизировать правовую базу. В стране действует 21 кодекс и более 300 законов. Они перегружены поправками, которые зачастую противоречат друг другу и, в конечном счете, тормозят развитие бизнеса. Предстоит провести глубокую ревизию законодательства. Технологии искусственного интеллекта позволяют сделать это быстро и эффективно, - сказал Президент.