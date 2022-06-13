Указы Указ Президента Республики Казахстан 13 июня 2022 г. 0:00 О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» следующее дополнение: дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Установить, что требования пункта 1 настоящего Указа не распространяются на: 1) операции Национального Банка Республики Казахстан, а также операции организаций, входящих в структуру Национального Банка Республики Казахстан; 2) вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иностранного сырья, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и заявляемого под таможенную процедуру «реэкспорта» на основании документа об условиях переработки и акта государственного контроля; 3) вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом Евразийского экономического союза, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства-члена Евразийского экономического союза (на основании заключения об условиях переработки); 4) вывоз банками второго уровня неплатежной и (или) негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком; 5) иные случаи, определяемые отдельными актами Правительства Республики Казахстан.». 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года № 923