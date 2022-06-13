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Указ Президента Республики Казахстан

О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» следующее дополнение:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Установить, что требования пункта 1 настоящего Указа не распространяются на:

1) операции Национального Банка Республики Казахстан, а также операции организаций, входящих в структуру Национального Банка Республики Казахстан;

2) вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иност­ранного сырья, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и заявляемого под таможенную процедуру «реэкспорта» на основании документа об условиях переработки и акта государственного контроля;

3) вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом Евразийского экономического союза, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства-члена Евразийского экономического союза (на основании заключения об условиях переработки);

4) вывоз банками второго уровня неплатежной и (или) негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком;

5) иные случаи, определяемые отдельными актами Правительства Рес­публики Казахстан.».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года

№ 923

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