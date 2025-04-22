Указами Главы государства:

Сейтакынов Алмас назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Респуб­лики Казахстан в Монголии;

Викторов Сергей Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Пос­лом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.