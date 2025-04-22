Указы Главы государства о назначении Указы 22 апреля 2025 г. 2:56 79 О назначении Указами Главы государства: Сейтакынов Алмас назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии; Викторов Сергей Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.