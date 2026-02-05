Тридцать казахстанских компаний приняли участие в крупнейшей международной выставке пищевой продукции и напитков Gulfood 2026 в Дубае (ОАЭ).

коллаж из архива "КП"

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, в ходе работы выставки казахстанская делегация, возглавляемая руководителем ведомства Айдарбеком Сапаровым, провела ряд встреч с руководителями государственных ведомств и крупных компаний, представляющих агробизнес ОАЭ.

Так, в ходе встречи с министром изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амной бинт Абдуллой Аль-Дахак Аль-Шамси, которая занимается еще и вопросами продовольственной безо­пасности, стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества, подчерк­нув значимость взаимодействия в сфере сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности как важной составляющей двусторонних отношений.

Как отметил Айдарбек Сапаров, ОАЭ – один из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Основным казах­станским экспортом в Арабские Эмираты выступают баранина, мясо крупного рогатого скота, бобовые культуры, пшеница.

Наша республика заинтересована в дальнейшем расширении экспорта, прежде всего за счет зерна и продуктов его переработки, масличных культур, растительных масел, мяса. Есть возможность рассмотреть перспективы заключения долгосрочных экспортных контрактов с участием государственных и квазигосударственных структур.

Казахстан готов выступить долго­срочным партнером ОАЭ в рамках реализуемой в настоящее время в этой стране Национальной стратегии продовольственной безопаснос­ти до 2051 года. В целях системного развития взаимодействия двух стран Министерством сельского хозяйства РК разработана дорожная карта на 2026–2028 годы, предусматривающая расширение взаимо­выгодных поставок продукции казахстанского АПК и инвестиционное сотрудничество.

Для качественного исполнения дорожной карты есть все предпосылки: Казахстан – один из крупнейших аграрных производителей Евразийского регио­на, который входит в первую десятку мировых экспортеров зерна, занимает второе место в мире по экспорту муки (1,7 млн тонн) и восьмое – по экспорту подсолнечного масла (600 тыс. тонн). Ежегодный объем экспорта зерновых составляет около 13–14 млн тонн.

– Казахстан – перспективный партнер в аграрной сфере, – отметила Амна бинт Абдулла Аль-Дахак Аль-Шамси. – Мы высоко оцениваем потенциал агропромышленного комплекса Казахстана и качество производимой республикой продукции. ОАЭ готовы к углублению сотрудничества в области продовольственной безопасности и осуществлению совместных проектов.

Важнейшим направлением работы по развитию сотрудничества в агропромышленной сфере следует считать меры по согласованию ветеринарных требований Казахстана и ОАЭ. На сегодняшний день 13 отечественных компаний получили право экспорта красного мяса и мяса птицы в Арабские Эмираты. Также согласованы поставки живого КРС (крупного рогатого скота) и МРС (мелкого рогатого скота), куриных яиц.

Представители бизнеса ОАЭ, Омана, Египта, Турции и Китая в ходе встреч на Gulfood 2026 озвучили ряд инициа­тив по расширению партнерства и осуществлению совместных проектов. По итогам поездки в Дубай было подписано порядка 20 соглашений о сотрудничестве на сумму 335 млн долларов.

Еще одним результатом визита казах­станской делегации в Дубай стало обсуж­дение конкретных перспектив увеличения поставок продукции растениеводства из Казахстана в страны Персидского залива, а также достижение договореннос­тей о сотрудничестве с рядом крупных компаний в сфере агробизнеса.

Кроме того, национальный зерновой оператор – Продкорпорация – подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с компанией Almukarramah – разработчиком цифровой платформы продовольственной и аграрной торговли, основанной на технологиях искусственного интеллекта. Данный продукт объединяет агротехнологии, Food Tech, FinTech и логистику в единую экосистему, связывая фермеров, покупателей и продавцов, платежные сервисы, логистических операторов и государственные органы.

Продкорпорация станет корпоративным подписчиком новой цифровой платформы, что обеспечит ей доступ к данным о торговых потоках и рыночной аналитике, а также позволит выстраивать взаимодействие с верифицированными контрагентами.

По словам председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Асылхана Джувашева, компании стран Ближневосточного региона демонстрируют устойчивый интерес к казахстанским продуктам питания. В этой связи предстоит детально проработать логистику и экспортные маршруты, чтобы обеспечить экономическую эффективность продовольственных поставок.