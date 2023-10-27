Улицу Анадолы открыли в Астане

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Астане торжественно открыли новую улицу Анадолы в честь 100-летия провозглашения Турецкой Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима города Есет Байкен, администрация района Есиль и турецкие дипломаты.

Напомним, в сентябре глава государства в честь векового юбилея Турции поручил присвоить одной из улиц Астаны имя Анадолы. До переименования улица в Есильском районе носила цифровое наименование № 28/1.

«Это важная инициатива, способствующая углублению связей между двумя государствами. В этом году исполнилось 100 лет с момента основания Турецкой Республики, и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о названии улицы Анадолы в честь этого юбилея. Турция является надежным партнером Казахстана в политических, торговых, экономических, культурных и других сферах. Наши народы хорошо помнят, что Турция была первой страной, поздравившей нашу республику с независимостью, и первой, установившей двусторонние отношения. Обет наших предков был выполнен, и теперь между Турцией и Казахстаном существуют теплые и дружеские отношения. В Анкаре была названа улица в честь Казахстана, и в прошлом году мы открыли памятник народному учителю Ахмету Байтурсынову в этом городе, в Стамбуле также установлен бюст Абая. Кроме того, есть много других прекрасных примеров сотрудничества. Открытие улицы Анадолы является продолжением этой доброй традиции, и мы уверены, что подобные мероприятия будут регулярно продолжаться. Пусть отношения между двумя странами продолжают укрепляться», - отметил Есет Байкен.

С приветственной речью на церемонии открытия улицы выступил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РК Мустафа Капуджу.

«Турция и Казахстан - два государства, расположенных на разных концах огромной территории Евразии. Тем не менее, несмотря на значительное расстояние, у нас есть общие черты. Среди этих общих черт можно выделить языковое, культурное и религиозное единство. На днях в столичном парке Ататюрка был открыт памятник Юнусу Эмре. Этот памятник символизирует глубокие духовные связи между нашими народами. Считаю, что улица Анадолы, открывшаяся в преддверии столетия Турецкой Республики, становится важным символом единства Турции и Казахстана. Подобные мероприятия имеют особое значение не только в символическом плане, но и для сохранения и продолжения исторических и культурных связей между нашими странами. Хотел бы выразить благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву за инициативу названия этой улицы и администрации города Астаны за особое внимание к этому вопросу», - сказал Мустафа Капуджу.

#Астана #улица #открытие #Анадолы

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