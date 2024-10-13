Умер бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд

Политика
6

Он боролся за независимость от Великобритании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: PA Media

Бывший первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) находился с визитом в Северной Македонии, где, как сообщается, упал в обморок после речи в субботу. Ему было 69 лет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал Салмонда «монументальной фигурой шотландской и британской политики».

Он отметил, что Алекса Салмонда глубоко волновала судьба Шотландии, ее наследие, история и культура, а также люди, чьи интересы он много лет представлял как член парламента Шотландии и парламента Британии.

Нынешний первый министр Шотландии Джон Суинни сказал, что «глубоко потрясен и опечален» известием о смерти Салмонда, добавив, что «Алекс неустанно работал и бесстрашно боролся за страну, которую он любил, и за ее независимость».

Алекс Салмонд дважды возглавлял Шотландскую национальную партию, целью которой является выход Шотландии из состава Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, и привел ее к власти на выборах 2007 года.

Он был близок к осуществлению своей мечты о независимости Шотландии в 2014 году, но 55,3% шотландцев на референдуме о независимости проголосовали против.

После этого Салмонд ушел в отставку с поста лидера SNP.

В 2015 году он избрался в британский парламент, но затем проиграл в своем округе на внеочередных выборах 2017 года.

В том же году он устроился на пропагандистский российский телеканал RT, где вел еженедельную политическую программу «Шоу Алекса Салмонда».

В 2018 году он полностью вышел из Шотландской национальной партии, которая была небольшим образованием, когда он пришел в нее, а при нем стала доминирующей силой в шотландской политике.

В 2021 году Салмонд создал другую партию, выступающую за независимость Шотландии, — «Альба».

В политической карьере Алекса Салмонда было несколько весьма неоднозначных моментов.

В 2020 году Салмонд был оправдан по делу о попытке изнасилования и домогательствах.

Его ссора с экс-первым министром Шотландии Николой Стерджен — один из самых драматичных поворотов в шотландской политике, отголоски которого до сих пор ощущаются на политическом поле Шотландии.

В Лондоне на разных этапах тоже неодобрительно относились к методам управления Салмонда.

Одним из его критиков был лидер консерваторов Риши Сунак, но сегодня он отдал должное Алексу Салмонду.

«Алекс Салмонд был очень весомой фигурой в нашей политике. Хотя я не соглашался с ним по конституционному вопросу, нельзя было не признавать его умение вести дебаты или не видеть его страсть к политике. Пусть он покоится с миром», — написал Сунак на платформе Х.

#Великобритания #кончина #Шотландия #Алекс Салмонд

Популярное

Все
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Спикер Сената принял участие в референдуме
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Эксперты МВФ рекомендуют Казахстану «чинить крышу в солнечные дни»
Балетный триптих «Сакральные танцы» представили на сцене «Астана Балет»
Удочеренная американской семьей девушка из Казахстана покончила с собой
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Международный форум «Ядерная наука и технологии» открылся в Алматы
Токаев произвел кадровое назначение в МВД
Референдум-2024: Избирательные участки открылись в Астане
Акцент на экономику
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность

Читайте также

Вопросы укрепления межэтнического согласия обсудили в Акорде
Экономист Александр Разуваев: Интерес к Евразии растёт
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав…
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат С…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]