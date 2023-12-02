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На 59-м году жизни умер известный казахстанский артист и сатирик Аскар Наймантаев, сообщает КазТАГ со ссылкой на телеканал Qazaqstan.

«Умер известный сатирик, актер театра и кино Аскар Наймантаев», - говорится в сообщении в субботу.

Наймантаев родился в 1965 году.

Широкую известность он получил благодаря своим комедийным ролям в популярной развлекательной телепрограмме «Тамаша».

Также он известен как создатель комедийных театров «Терісқақпай» и «Аққу-Гәкку», а также множеству запоминающихся образов в кино и на театральной сцене.

