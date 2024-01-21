Умер известный телеведущий Владимир Рерих

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Бывший генеральный директор ТРК «Хабар» скончался на 67-м году жизни, передает Kazpravda.kz

Фото: Forbes.kz/Андрей Лунин

Информацию о смерти бывшего супруга подтвердила телеведущая Дана Нуржигит, сообщает BaigeNews.kz.

Владимир Рерих родился в Талдыкоргане. В 1987-1994 годах работал помощником режиссера, редактором киножурнала "Советский Казахстан", затем  режиссёром, сценаристом, художественным руководителем киностудии "Казахфильм".

С 1996 по 2003 годы работал на руководящих должностях в агентстве "Хабар": был первым заместителем генерального директора – советником председателя правления, генеральным директором.

С 2006 по 2011 годы занимал должность генерального продюсера Евразийского медиафорума. Его знают также как автора и ведущего телепрограммы "Поздний Рерих" на телеканале "Хабар".

В 2012 году Владимир Рерих переехал жить в Германию.

#Рерих #Владимир

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