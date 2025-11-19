Более 5 тыс. дошкольных организаций охвачены проектом подушевого финансирования
В одном из номеров «Казахстанской правды» была опубликована статья «Пилот» забуксовал». В ней говорилось о проблемах подушевого финансирования организаций дошкольного образования в Атырауской области. Мы решили продолжить тему, чтобы выяснить, соответствует ли ожиданиям общества этот пилотный проект. Забегая вперед, отметим, что ситуация в Атырауской области нормализовалась. По крайней мере, так нам ответили в Министерстве просвещения.
Куда ребенок, туда и деньги
На августовской конференции прошлого года заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова сказала о новом формате финансирования дошкольных организаций – ваучерном механизме. На тот момент проект тестировали в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. На сегодняшний день, как сообщили в Минпросвещения, инициатива по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с применением ваучерного финансирования реализуется в 27 административно-территориальных единицах: в 20 городах областного значения и семи районах Туркестанской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей в соответствии с приказом министра просвещения РК № 372 от 30 декабря 2024 года.
Всего «пилотом» охвачено 5 210 дошкольных организаций с контингентом 712 тыс. детей. И здесь нужно подчеркнуть, что внедрение проекта – это не чья-то прихоть, а способ решения выдвинутых Президентом задач.
– В рамках исполнения поручений Главы государства, что были даны в Посланиях народу Казахстана, с июля 2024 года запущен пилотный проект по внедрению ваучерного финансирования в дошкольных организациях, – начинает беседу директор департамента дошкольного образования МП РК Манара Адамова.
Напомним, подушевое финансирование – это механизм распределения государственных средств по принципу «деньги следуют за ребенком». Что это значит? Организациям дошкольного образования перечисляются средства пропорционально количеству детей, фактически посещающих их: чем больше малышей ходят в детсад, тем больше будет сумма оплаты. Нововведение полностью поменяло подход и по заполняемости объектов: если раньше ребенок стоял в очереди на место в детском саду, то теперь он становится в очередь за ваучером, а это значит, что право выбора – идти в частное или государственное учреждение – остается за семьей.
Как работает механизм? Родитель получает ваучер, с помощью которого выбирает дошкольную организацию, а затем ежемесячно подтверждает табель посещаемости ребенком. Если вдруг принято решение о переводе в другой детсад, то ваучер следует за малышом, что обеспечивает принцип прозрачности.
– Все поданные заявления классифицируются по 21 категории, каждая из которых имеет установленный вес и приоритетную очередь. Такой подход обеспечивает справедливое и прозрачное распределение ваучеров между участниками системы. Финансирование осуществляется в привязке к каждому ребенку, а не к дошкольной организации. При этом в соответствии с приказом № 372 от 30 декабря 2024 года оплата дошкольным организациям производится за детей, закрепленных ваучером, с учетом дней их фактического посещения. Финансирование сохраняется также в случаях уважительных причин отсутствия ребенка: болезни, прохождения лечения или реабилитации, нахождения родителей в отпуске (до 60 дней в год). Кроме того, предусмотрено сохранение финансирования при пропусках без уважительной причины 40 дней в год, – добавляет Манара Елекеновна.
Не было печали
Как добавляют в Минпросвещения, объем госзаказа для детских садов определяется по методике подушевого финансирования, то есть из того, сколько средств приходится на одного ребенка, а также с учетом дополнительных расходов, установленных законодательством. Кроме того, согласно правилам подушевого финансирования, утвержденным приказом министра образования и науки № 596 от 27 ноября 2017 года, местные исполнительные органы при распределении госзаказа самостоятельно рассчитывают среднюю стоимость содержания одного ребенка в детском саду.
Самое важное – работает система управления рисками. Представители АО «Финансовый центр» автоматически проверяют данные детсадов через государственные информационные системы. Они анализируют, правильно ли указано количество детей, их адреса и адреса детских садов, действительно ли организация существует по указанному месту, а также есть ли у нее предписания или нарушения со стороны контролирующих органов.
Однако, как показала практика, именно финансовая сторона вопроса стала камнем преткновения в Атырауской области. Там владельцы и руководители некоторых детсадов утверждают, что «сумма ежемесячно перечисляемых средств по факту посещения детей недостаточна для того, чтобы покрыть расходы на коммунальные услуги, заработную плату, налоги. Работники некоторых дошкольных учреждений в течение нескольких месяцев не могут получить свои зарплаты, что вызывает недовольство педагогов, помощников воспитателей и всего персонала».
– В настоящее время приняты все необходимые меры, ситуация стабилизирована. Для урегулирования вопросов финансирования сотрудниками управления образования Атырауской области проведена работа по изменению специфики отдельных детских садов, что позволит обеспечить проведение необходимых выплат, включая доплаты педагогам за квалификационные категории, а также расходы на укрепление материально-технической базы и прочее. Детский сад № 8 санаторного типа «Ақбота» выведен из ваучерной системы, – уточнила Манара Адамова, отмечая, что в других регионах сложные ситуации по реализации проекта не возникали.
В Минпросвещения заверяют: пилотный проект продолжается. По его завершении будет подготовлен итоговый отчет. На его основании планируется принять решение о дальнейшем масштабировании и внедрении механизма ваучерного финансирования.
Без пересмотров никак?
По словам доктора филологических наук ректора университета «Мирас» Нуркена Халыкбергена, принцип «деньги следуют за ребенком» следует рассмотреть с двух сторон. С одной: в систему дошкольного образования пришел частный бизнес, появилось много дополнительных мест, родители получили выбор, бюджетные деньги стали идти за реальным посещением, а не за пустыми местами. Но при этом фактическая эффективность ограничена тем, что норматив на ребенка и дисциплина оплат не покрывают базовые расходы детсадов, особенно на фоне роста цен и тарифов.
– Внедрение ваучерного финансирования дошкольных организаций позволило расширить доступность детсадов: почти половина из них сейчас – частные, около 400 тысяч детей ходят именно в такие учреждения. Без подушевого финансирования этот сектор в таких масштабах просто не возник бы. Во-вторых, снизилась нагрузка на семьи, потому что государство через ваучер закрывает примерно 30–40 процентов стоимости, а родители платят только оставшуюся часть. В-третьих, повысилась прозрачность: деньги привязаны к реальному ребенку, внедрены цифровые инструменты учета, что снижает риски приписок и злоупотреблений, – говорит Нуркен Халыкберген.
Но у каждой идеи, как это бывает, есть и обратная сторона. Главная системная ошибка, по мнению собеседника, в том, что нормативную сумму долго не индексировали под реальные расходы: коммунальные услуги выросли более чем вдвое, расходники – почти в полтора раза, а норматив прибавил около 14%, и дефицит просто зашит в формулу.
– Вторая проблема – это региональные перекосы, когда в одних областях на ребенка выделяют, к примеру, 16–19 тысяч тенге, а в других – 28–34 тысячи, и это ломает принцип равенства. Третья группа ошибок связана с практикой администрирования: задержки выплат госзаказа на 3–6 месяцев, неучет расходов на медперсонал, аренду и кредиты в методике, а также избыточные санитарные требования и неудачные эксперименты с цифровизацией, как это было с биометрическим учетом посещаемости. В городах, особенно в столице, где норматив около 38 тысяч тенге на ребенка, детские сады еще могут выживать за счет масштаба и более высокой родительской доплаты. В сельских районах и аулах ситуация другая: там часто малокомплектные сады, фиксированные расходы никуда не деваются, а подушевой норматив ниже, и родители могут добавить на питание 5–8 тысяч в месяц, что не обеспечивает полноценный рацион. В результате сельские детсады работают на пределе возможностей, накапливают долги, и, по оценкам, в отдельных регионах типа Туркестанской области при текущей модели к 2026 году дефицит может привести к тому, что до 30 процентов детей рискуют остаться без мест в садах, – прогнозирует эксперт.
На вопрос о том, какие нужны меры, чтобы улучшить общую картину, Нуркен Халыкберген со знанием дела отвечает, что необходимо скорректировать формулу подушевого финансирования: ввести повышающие коэффициенты или гарантированный минимум финансирования на учреждение, чтобы даже при небольшом наборе детей покрывались фиксированные расходы на здание и персонал.
– Также следует предусмотреть адресные республиканские трансферты тем регионам, где местный бюджет не вытягивает норматив, с учетом доходов семей и доли сельского населения, как это уже обсуждает Президент Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, необходимо выровнять условия частных и государственных садов по ключевым затратам: оплату труда медработника можно отнести к системе здравоохранения, коммунальные платежи и надбавки педагогам в малых сельских садах логично частично компенсировать из бюджета. И последнее: пересмотреть регуляторные требования к малокомплектным сельским садикам, чтобы убрать избыточные расходы на редко используемое оборудование, тем самым освободив ресурсы на питание и зарплаты, – предлагает собеседник.
Подушевое финансирование в дошкольном образовании в Казахстане, как резюмирует Нуркен Халыкберген, уже дало эффект в виде роста охвата, прихода частного сектора и большей прозрачности, но сейчас оно фактически работает за счет накопления дефицита в детсадах, особенно сельских и малокомплектных. Без пересмотра норматива, введения специальных коэффициентов для аулов, выравнивания условий частных и государственных садов и упрощения избыточных требований мы рискуем получить не расширение доступа, а сокращение сети садиков в бедных регионах, что прямо противоречит целям государственной политики и поручениям Президента по развитию человеческого капитала.