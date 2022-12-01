Лучший результат

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни людей. Сегодня сложно представить информационные, финансовые, коммунальные и иные службы без мобильных приложений и электронных порталов.

Скажем больше, цифровизация охватила практически все сферы жизнедеятельности. Это удобно, отвечает трендам современности. Кстати, раньше вопросы относительно внедрения инновационных решений регулировались через государст­венную программу «Цифровой Казахстан», а также городскую концепцию Smart Astana. После их завершения на смену пришел Эталонный стандарт по построе­нию «умных» городов. По нему работают во всем Казахстане, в том числе и в столице.

Правда, как говорит руководитель управления цифровизации и государственных услуг Астаны Мейрамбек Аширбеков, учитывая быстрые темпы урбанизации мегаполиса, в настоящее время идет процесс разработки Концепции устойчивой и цифровой столицы, рассчитанной на 2022–2024 годы.

– «Умный» город – это там, где жить комфортно, безопасно, легко, – рассказывает Мейрамбек Аширбеков. – Все процессы контролируются, оптимизируются, в итоге человек и общество в целом получают лучший результат. Smart City – это бережливый мегаполис, который расходует ресурсы разумно и правильно. Основное преимущество стандартов «умного» города – его превращение в интеллектуальное пространство с принципиально новыми возможностями управления всеми его процессами.

Примечательно, что Астана стала первой из городов, где была заложена инициатива Smart City. Формирование «умного» города, как правило, предусматривает внедрение эффективных технологий в такие отрасли, как государственные услуги, управление транспортной сетью, рациональное использование природных ресурсов, здравоохранение, образование, инновационные сельское хозяйство и утилизация отходов. В столице Казахстана в рамках цифровизации были разработаны и реализованы проекты по таким направлениям, как безопасность, эффективность городских служб, транспортная доступность, качество и удобство городских услуг для жителей.

Технологии в доме

Погружение людей в мир цифровизации начинается с дома. Практически в каждом есть Интернет. Не будем говорить о качестве предоставления услуг – это больше к операторам связи. Но само пользование Всемирной пау­тиной остается фактом. По данным акимата Астаны, уже скоро к высокоскоростной Сети и цифровому телевидению подключат жителей микрорайона «Коктал-2».

«Основное преимущество технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) – высокая скорость соединения и возможность подключить сразу несколько цифровых услуг по одной линии без лишних проводов. Проходит она по столбам освещения и линиям электропередачи. К подключению готовы 200 домохозяйств, находящихся по улицам Баршын, Куланотпес, Саумалколь, Айдарлы, Акмола, Улытау и другим», – сообщается на официальном сайте города.

– В рамках проекта «Оперативный центр информационной безопасности» все владельцы критчески важных объектов информационно-коммуникацион­ной инфраструктуры подключены к Интернету через единый шлюз доступа. Это АПК «Сергек», Iqala, Центр мониторинга iKomek, АО «Астана-Innovations», АО «Астана-Энергия», АО «Астана-Теплотранзит», «АстанаСуАрнасы», ТОО «CTS», АО «Астана-РЭК», – делится Мейрамбек Аширбеков.

Благодаря такой интеграции астанинцы могут проводить оплату за коммунальные услуги не выходя из квартиры. Однако и за порогом дома практически каждый горожанин может стать активным пользователем инновационных достижений.

Возьмем, к примеру, приложение Astra Bus. Оно позволяет горожанину заранее спланировать свой маршрут до работы или другого места. Отследить движение автобусов и их путь следования удается благодаря GPS-трекерам, установленным в транспорте. Подобные технологии внедрены и в спецтехнике экстренных служб. Это, если мы говорим о каретах скорой помощи, позволяет построить наиболее быстрый и безопас­ный путь до пациента.

– Все столичные автобусы оснащены системами для элект­ронной оплаты. Безналичный расчет позволил вывести из теневого оборота до 40% денежных средств. Для оптимизации и расширения системы управления улично-дорожной сети столицы внедрена Интеллектуальная транспортная система. За счет этого скорость транспорта увеличена на 18%, пропускная способность вырос­ла на 40%, среднее время в пути снижено на 20%. Более тысячи автобусов подключены к системе диспетчеризации, отчетности о движении маршрутов, динамике пассажиропотока. Обладая данной информацией на постоянной основе, оптимизируется маршрутная сеть в столице, – подчеркивает Мейрамбек Аширбеков.

В один клик

Один из главных критериев «умного» города – налаженная коммуникация между жителями и властями. Яркий пример этого – контакт-центр iKomek 109. Астанинцы могут отправлять жалобы и пожелания по усовершенствованию своего района, города в целом, также узнать необходимую информацию, начиная от графика работ аптек до сроков газификации и водоснабжения своего райо­на, по единому контакт-номеру 109. Все обращения передаются в государственные органы или коммунальные службы для оперативного решения вопроса. На основе обращений также создается карта наиболее актуальных проблем районов.

В столице для удобства жителей существует центр iQala, в котором можно получить услуги организации жилищно-коммунального сектора по принципу единого окна.

– Раньше не было регламента оказания услуг. Например, после покупки квартиры гражданин должен был обходить всех монополистов и с каждым отдельно заключать договоры, периодичес­ки звонить им и узнавать, готовы ли документы, это занимало до одного месяца. Сейчас заявитель подает заявление на сайте iQala.kz, в течение 3–5 дней ему приходит sms-уведомление о готовности документов, – говорит глава управления.

По словам собеседника, столичный iQala являлся уникальным в стране. С этого года по его примеру в регионах страны начали открываться «коммунальные ЦОНы». Всего с момента открытия цент­ра оказано более 450 тыс. услуг в онлайн-режиме. iQala интегрирован с такими компания­ми, как АО «Астана-РЭК», ТОО «АстанаЭнергоСбыт», ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания», АО «АстанаТеплоТранзит», ГКП «АстанаСуАрнасы», ТОО «АстанаЕРЦ», ТОО «Clean city», ТОО «SPK Astana Development» – «1 000 мест», АО «Казахтелеком», ГКП на ПХВ «ELORDA ECO SYSTEM».

– Комфортное оказание услуг в сфере здравоохранения и образования – приоритет в работе концепции «умного» города. Каждый житель имеет свою онлайн-медкарту, записывается к врачу дистанционно и может также получить консультацию в удаленном формате. Эти преимущества «умных» городов масштабировались на республиканский уровень. А школьники столицы и их родители могут на едином портале отслеживать успеваемость, коммуницировать с учителями, смотреть онлайн-уроки и загружать домашнее задание. В ряде столичных школ также внедрили вход в учебное заведение по FACE-ID. Уровень безопасности в таких школах вырос до 85%, предотвращены проникновения в школу посторонних лиц до 90%, – сообщает Мейрамбек Аширбеков.

Внедрен и проект «Безналичный расчет школьного питания», где родители могут контролировать качество еды учебных заведений.

Ведется запись!

Помните эпизод из советского мультфильма «Зима в Просто­квашино», когда почтальон Печкин удивленно восклицает: «До чего техника дошла!» На что мама дяди Федора замечает, что это не техника дошла, а она сама на лыжах добралась. Вот только удался ли бы этот фокус, не будь тогда возможности сохранять эфиры?

Так и сегодня трудно представить себе будни без систем видео­наблюдения с функцией записи. Благодаря возможности просмат­ривать сохраненные файлы астанинцы, в чьих домах установлены камеры, находят правонарушителей, пресекают противозаконные действия. Как правило, фигурантами выступают либо сами жильцы много­квартирного дома, что надеются на авось – мол, никто их не найдет, либо случайные лица. Согласитесь, вор не пойдет на «дело» туда, где установлено «зоркое око».

Свою значимость и эффективность камеры доказали в профилактике нарушений правил дорожного движения. Только на начало 2022 года количество машин увеличилось в столице на 30 тыс. единиц. В рамках «умного» города в Астане было интегрировано более 13 тыс. камер системы видеонаблюдения «Сергек», благодаря чему передвигаться как автовладельцам, так и пешеходам стало более безопасно.

– Снизилось количество ДТП на 36%, при этом смертность – до 50%, а уровень травмированных сократился до 24%. Хочу отметить и снижение уровня преступности в общественных местах до 71%. Внедрение проекта повлияло на повышение культуры вождения, качества управления городской транспорт­ной сферой, эффективность действий органов полиции по предупреждению правонарушений и оказанию оперативной помощи гражданам, – приводит данные глава столичного управления цифровизации и государственных услуг.

Для управления «умным» городом в центр iKomek 109 выведено 13 703 камеры видеонаблюдения, при этом до конца текущего года планируется интегрировать дополнительно 21 781 камеру, расположенную на территории города, в том числе в детских садах, школах, поликлиниках и других объектах. В основном камеры охватывают места общественного скопления людей, такие как ТРЦ, мечети, крупные автобусные остановки, вокзалы.

– Зимой операторами через городскую систему видеонаблюдения выявлялись факты несвое­временно убранного снега, подтопления территорий во время дождей и паводков. Все эти случаи были оперативно отработаны с городскими коммунальными службами. Операторы посредством GPS-мониторинга и систем видеонаблюдения координируют работу специализированной техники по санитарной очистке города, что позволяет добиться снижения уровня простоев автотехники, сокращения пробега транспортных средств и, как следствие, расходов на топливо и ремонт, – добавляет спикер.

Цифровизация, как показывает практика, не обошла стороной и отрасль земельных отношений. Создана цифровая модель местности и рельефа столицы, а также 3D-карты застроенной час­ти, оцифрована вся территория города и магистральные инженерные сети.

Конечно, до высокотехнологичных стран мира нам еще далеко. Но мы уже идем по пути внедрения инновационных достижений. А дальше, как говорится, больше.