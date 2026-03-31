Уникальные археологические артефакты представили на выставке в Алматы

Дана Аменова
специальный корреспондент

Экспозиция была разделена на три тематических комплекса

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Национальном центральном музее РК совместно с Институтом археологии имени А.Х. Маргулана прошла выставка «Өткеннің өнегесі – бүгіннің белесі», приуроченная к 80-летию Центрально-Казахстанской археологической экспедиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным министерства, экспозиция представила уникальные материалы из археологического фонда музея, отражающие вклад экспедиции в изучение древней истории Центрального Казахстана и становление отечественной археологической науки.

В экспозиции были представлены артефакты, обнаруженные в разные годы в памятниках Центрального Казахстана. Среди первых поступлений в музей – материалы из поселений Атасу I, Атасу II, Бугулы I и II, раскопанных в 1946-1949 годах и переданных Алькеем Маргуланом в 1957 году.

Экспозиция была разделена на три тематических комплекса. Первый объединил материалы эпохи бронзы из поселений и могильников Центрального Казахстана. В этом разделе были представлены украшения, амулеты, бронзовые бусы, керамика, а также предметы вооружения и конского снаряжения.

Второй комплекс был посвящен эпохе раннего железного века. В него вошли материалы из могильника Акмустафа, артефакты Тасмолинской культуры, а также находки из могильников Карамурун и Толагай, отражающие быт, культуру и военное дело древних кочевых племен.

Третий раздел познакомил посетителей с эпохой средневековья. Здесь были представлены каменные изваяния, керамические сосуды и архитектурные изразцы из мавзолеев Сырлытам, Болган Ана и Жошы хана, свидетельствующие о высоком уровне развития искусства и архитектуры средневекового Казахстана.

Центрально-Казахстанская археологическая экспедиция была создана в 1946 году по инициативе Каныша Сатпаева. Ее возглавил Алькей Маргулан. За годы работы экспедиция заложила основу системного изучения историко-культурного наследия Центрального Казахстана и сыграла важную роль в развитии археологической науки страны.

