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Культура
Уникальный артефакт обнаружили археологи в Атырауской области

Уникальный артефакт огузско-кыпчакского периода обнаружили археологи в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Впервые в нашей области при раскопках одного из курганов в Кызылкогинском районе была обнаружена каменная скульптура – балбалтас. Такие памятники в огузско-кыпчакский период устанавливали на захоронениях знаменитых людей, вождей. Высота памятника – 1 м 20 см, а ширина – 50 см. Рядом с балбалтасом были обнаружены принадлежности для совершения обряда поклонения. Уникальность артефакта в том, что балбалтас на территории региона раньше не находили. Поскольку примерно с IX века кочевые племена уже не изображали человеческий образ", – рассказал заместитель руководителя Центра исследования историко-культурного наследия Атырауской области Фархад Байдаулетов.

После исследования учеными памятник пополнит экспозиции областного историко- краеведческого музея.


 

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