Упростить механизм предоставления земли для СЭЗ хотят в Казахстане

Экономика
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Лаура Тусупбекова
Фото из открытых источников
Сенат на пленарном заседании принял закон "О специальных экономических и индустриальных зонах", предусматривающий введение нового механизма предоставления земельных участков для специальных экономических и индустриальных зон (СЭЗ/ИЗ), передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Как отмечалось ранее, сегодня, согласно нормам действующего законодательства, существует сложный процесс получения земельных участков, который в среднем занимает 6-9 месяцев.

Из-за этого сроки введения проектов в эксплуатацию затягиваются, а инвесторы несут дополнительные временные и, как следствие, материальные издержки.

Кроме того, регламентация земельных отношений, предусмотренная в действующем законе "О специальных экономических зонах в РК" и Земельном кодексе, достаточно сложна и характеризуется многочисленными перекрестными отсылочными нормами между данными законодательными актами.

Для разрешения этой ситуации закон предусматривает поправки, направленные на упрощение порядка получения земельных участков с более короткими сроками и минимальным объемом процедур для участников.

Согласно документу земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается СЭЗ, будут предоставляться во временное возмездное землепользование управляющей компании СЭЗ на срок создания СЭЗ, а земельные участки, находящиеся в частной собственности, будут предоставляться в пользование управляющей компании СЭЗ в соответствии с договором временного пользования (аренды) земельными участками.

В свою очередь управляющая компания будет сегментировать и передавать эти участки участникам СЭЗ.

Таким образом, в рамках закона усилены полномочия и статус управляющих компаний СЭЗ, а также компетенция уполномоченного органа в части разработки и утверждения необходимых нормативных правовых актов.

Также, данная мера позволит упростить порядок получения земельных участков и иных разрешительных документов, а также исключит прямой контакт участников СЭЗ и местного исполнительного органа.

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